Urgen más estaciones de servicio con diesel

Matamoros, Tam.

Al comenzar a recibir el beneficio del programa del diesel agropecuario, los productores agrícolas piden que participen más estaciones de servicio, toda vez que hasta la fecha sólo en 2 se pueden surtir y por eso, la mayoría tiene que recorrer grandes distancias para abastecerse, lo que implica gasto y pérdida de tiempo.

El agricultor Arturo Gutiérrez dijo ayer que van a pedir la intervención de la CNC y sus dirigentes locales para que se hagan las gestiones que sean necesarias ante la Secretaría de Agricultura, Petróleos Mexicanos y los propietarios de gasolineras de Matamoros para que sean más las que puedan vender el diesel son el subsidio otorgado por el gobierno federal para este ciclo agrícola.

Sabemos, dijo, “que no todos los compañeros del sector social están dentro del programa de diesel agropecuario subsidiado y no podemos hacer nada porque no están dentro del padrón de beneficiarios de la Sagarpa, pero los que tienen la fortuna, muchos tienen que recorrer grandes distancias para poder abastecerse del combustible y esto en ocasiones puede resultar más caro dependiendo de la cantidad que compren”.

Esto, porque contrario a lo que tienen los productores en Valle Hermoso y Reynosa, en donde más estaciones de servicio de Pemex venden el diesel a los productores con el descuento de 2 pesos por litro, en Matamoros sólo hay 2.

Estas s gasolineras se ubican una por la carretera a Ciudad Victoria y la otra por el Sendero Nacional y por eso, quienes tienen sus predios y maquinaria rumbo a la playa deben disponer de más tiempo y gasto en gasolina para poder abastecer del combustible para su maquinaria, ya que en estos días continúan con los trabajos de preparación de la tierra.

El planteamiento será hecho este día ante la dirigencia local del Comité Municipal Campesino y a la Liga de Comunidades Agrarias en el estado.