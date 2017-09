Urgen apoyos para el campo

Río Bravo, Tam.- Para la gente del campo del sector social que lo conforman las comunidades ejidales y zonas rurales, el campo se encuentra en grave crisis, toda vez que van más de 60 días que entregaron las cosechas y es fecha en que no les han pagado, no hay créditos, apoyos son a cuentagotas, además de que por falta de recursos hay quienes ni siquiera han empezado a preparar sus tierras.

En ese sentido fue entrevistado el día de ayer el delegado del Nuevo Centro de Población del ejido Miguel Hidalgo número 2 José Luis Barroso Soto, quien con cierto dejo de tristeza refiere como es de que no solamente a los pequeños propietarios les ha ido mal sino también a la gente de las comunidades rurales como la que representa.

“Definitivamente el campo está muy golpeado por falta de apoyos, créditos, hay gente sin trabajar aun la tierra, y por si fuera poco no nos han pagado la cosecha, pues papá gobierno primero compra e importa los granos en el vecino país en lo que representa un circulo vicioso, y a nosotros nos deja para el último”.

Situó por ejemplo lo que sería el subsidio al diesel mediante una tarjeta que realmente no ha llevado a cabo, y ahora recientemente en cuanto hace al ingreso objetivo que será de 3 mil 800 pesos por tonelada…“el Ingreso Objetivo será una realidad cuando nos entreguen el recurso pues aunque ya se hizo oficial la realidad es de que hasta no ver no creer”.