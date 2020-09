Urgen se hagan valer protocolos de atención

Sí hay muchos feminicidios en Tamaulipas, pero no estamos en las estadísticas porque no se investiga, ni se cataloga como tal nuestra demanda Martha de la Cruz, activista

Tampico, Tam.- Pese a haberse aprobado los protocolos de atención a víctimas de género, éste no se lleva al cabo por las autoridades, menos aún cuentan con una estadística de casos en la entidad.

Martha de la Cruz, activista social dijo que ahora con el tema de la pandemia, prevén que se retrase aún más la aplicación de esta ley.

"Nos preocupa que con el tema de la pandemia sea todavía minimizada más la problemática de feminicidios. Sí hay muchos feminicidios en Tamaulipas, pero no estamos en las estadísticas porque no se investiga, ni se cataloga como tal nuestra demanda", dijo.

Precisó que de inicio, las autoridades deben de investigar como feminicidio hasta no comprobarse lo contrario y de corroborarse, se debe integrar a las estadísticas para contar con números reales y se pueda ver el nivel de la problemática que presenta Tamaulipas en este tema.

"Es un trabajo conjunto y de nuestra parte como sociedad reconocer que tenemos una problemática y que hay que trabajar de manera conjunta lo que nos toque a todos, desde casa, las instituciones y el gobierno desde su discurso nos está quedando bastante mal a las mujeres al no reconocer que existe una problemática y más que reconocerla es urgente buscar soluciones para erradicarla"

Dijo que se han dado casos de abuso infantil, violaciones a niñas y niños, violaciones obstétricas y "en lo general hay violencia por todos lados, violencia de género... No ha habido feminicidios en el sur, pero no significa que no tengamos que levantar las alertas porque la violencia de género como tal se presenta no nada más en feminicidio sino en otras agravantes hacia la mujer", finalizó.