Urgen a resolver las aguas negras en secu

Regidoras de la Comisión de Salud y de Educación del Gobierno de Reynosa exigieron a sus compañeros responder al punto de contaminación que se ha generado en los alrededores de la Escuela Secundaria Técnica numero 44, (ETI 44).

La regidora Georgina Aparicio Hernández manifestó las necesidades que los mismos estudiantes le han externado.

“No saben lo que tiene que hacer para llegar al plantel (los estudiantes), yo les pido a las autoridades correspondientes (…) urge darles una solución, no podemos avanzar sin resolverlo”, enérgicamente dijo Hernández a sus homólogos.

La regidora María Elena Blanco aseguró que padres de familia le han enviado fotografía y oficios de inconformidad por la proliferación de aguas residuales en el plantel, documentación que no fue expuesta durante la última sesión de Cabildo.

“Recibí una carta de los alumnos, hablé con los padres de familia dicen que llegaron tubos y maquinaria, y me dicen que aparentemente ya quedó, pero me hablan los padres de familia (otra vez) y me dicen que se volvió a brotar aguas negras”, aseguró Blanco.

Personal de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, informó que se encuentra trabajando en la zona, explicaron que el proyecto se divide en dos fases, la primera de ellas lleva un avance superior a un 35 por ciento, la segunda fase contempla el saneamiento del perímetro cercano al plantel.

El pasado 3 de febrero El Mañana publicó las quejas de padres de familia que realizaban el proceso de inscripción y denunciaban los fétidos olores que provocaban la fuga de agua residuales.

Durante la Sesión de Cabildo celebrada el pasado viernes se acordó una reunión entre las Comisiones de Salud, Educación, Obras Públicas, Comapa y Protección Civil para analizar el problema.