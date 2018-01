Urgen a México actuar ante reforma fiscal de Estados Unidos

De acuerdo con Fernando López Macri, presidente nacional del IMEF, la reciente aprobación de la reforma fiscal en EU evidencia la necesidad de reformar el sistema en México.

Sin embargo, debido a que la reforma de ese país ya entró en vigor y dar una respuesta pronta es poco factible, porque las decisiones en materia fiscal no deben apresurarse y requieren cabildeo y conciliación política, las autoridades mexicanas deberían presentar un plan que pudiera implementarse a través de un decreto.



Lo anterior permitiría contar con un plan de acción inmediato para contrarrestar afectaciones importantes que pudieran presentarse en el año, explicó en conferencia de prensa.



"Si bien no deberíamos apresurarnos en esta decisión, sí deberíamos medir los impactos que puede acarrear esta reforma de Estados Unidos en nuestro País y deberíamos implementar medidas que pudieran ser de acción inmediata ", dijo.



El Instituto a su cargo, dijo, ha identificado algunas medidas que podrían ser de aplicación inmediata para permitir una reducción de la tasa efectiva de ISR, entre las que se encuentra la depreciación y deducción acelerada de las inversiones de las empresas mexicanas, aprobar una tasa menor para las utilidades reinvertidas y la deductibilidad de las prestaciones de seguridad social.



"(La reforma de EU) viene a agregar un sentido de urgencia a estas reformas que se deben hacer en México y la realidad es que de no realizarse, nuestro País podría estar enfrentando pérdidas de competitividad de carácter fiscal en el corto y mediano plazo", señaló.