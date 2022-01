Urgen más trabajadores en Hospital de Especialidades

Cd. Victoria, Tam.- El Hospital Regional de Alta Especialidad de Victoria padece un déficit de personal del cincuenta por ciento, informaron fuentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, lo cual afecta principalmente a los 530 trabajadores de base con que cuenta dicha institución sanitaria que atiende a los estados de Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo.

"Seguimos en espera de bases de nueva creación que no se han liberado, ya llevamos cerca de nueve años solicitando estas bases, pero no ha habido el presupuesto o no se ha visto a nivel nacional la necesidad que tiene este hospital para cubrir la plantilla al cien por ciento, seguimos trabajando con el cincuenta por ciento desde un inicio", reveló el secretario general de la Sección 102 del SNTSA, Juan Carlos Contreras Izaguirre.