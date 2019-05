Urgen más presupuesto a indígenas

Cd. de México.

En demanda de más presupuesto a pueblos indígenas, organizaciones marcharán el próximo jueves a las 10:00 horas del Ángel de la Independencia al Zócalo.

Los inconformes demandan que se instale una mesa de trabajo con los titulares de la Segob, Sener, Sedatu, Hacienda, Secretaría de Comunicaciones, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y la Secretaría de Bienestar.



Los integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y el Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas, Movimiento Nacional (MPCOI MN), también exigen mejores apoyos para los jornaleros agrícolas y vivienda para los indígenas que viven en las ciudades.



Abraham Girón Luna, de la comunidad tzeltal de Chiapas, externó su preocupación por la construcción de megaproyectos como hidroeléctricas o gasoductos que el Gobierno federal pretende imponer en territorios indígenas.



"A seis meses de la llegada de este Gobierno a la Presidencia y contando con la mayoría de legisladores afines a su proyecto, no interviene en parar el saqueo criminal de los recursos naturales que representa la presencia de las mineras y la explotación de gas utilizando el método del fracking", dijo en conferencia de prensa.



Criticó que el Gobierno federal no observa los estándares internacionales sobre el derecho a la consulta, lo cual, aseveró, representa una clara violación a los derechos de las comunidades indígenas.



Explicó que la protesta se realizará junto con integrantes de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, quienes desde 2010 organizan a finales de mayo la Semana Internacional del Detenido Desaparecido.



Enfatizó que junto con organizaciones de derechos humanos buscan una audiencia con la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para analizar los temas de desaparición forzada, desplazamiento forzado, ejecución extrajudicial y libertad a presos políticos de sus organizaciones.



También urgió una reunión con Carlos Urzúa Macías, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para exponerle que desde el 2017 ha habido recortes al presupuesto para pueblos indígenas.



Para este año, señaló Girón, los recortes no se han podido resarcir.



"El objetivo es que el Subsecretario de Egresos informe sobre la situación que guarda el presupuesto transversal del anexo 10 sobre 'Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas'", comentó.



Recalcó que su propuesta es que los remanentes de las diferentes dependencias del anexo 10 se destinen al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para que se refuerce su presupuesto y se abran las ventanillas para ingresar más proyectos productivos.