Urgen los hoteleros reactivar el turismo

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de la ciudad, Omar Elizondo, consideró que es necesario que las autoridades generen campañas de atracción turística, donde se destaquen las actividades económicas, culturales y de recreación que ofrece esta frontera, para así, incrementar a corto plazo los niveles de ocupación.

La propuesta contempla eliminar la imagen de actos delictivos, de violencia o de crimen que suelen estar en los reflectores.

"Todas las ciudades ahora están enfrentando problemas de seguridad, lo que vivimos aquí no es algo anormal, no es un tema exclusivo, si bien la percepción es muy alta, no solo ocurre aquí, mucha gente tenemos negocios, compramos mandado, aquí tenemos nuestra vida salimos adelante y tenemos muchas cosas buenas que ofrecer", expresó.

Destacó que Reynosa cuenta con espacios abiertos donde pueden realizarse festivales de música, como ocurre en otros estados, con parques para traer exhibiciones y restaurantes.

En el público meta aparecen los ciudadanos del Valle de Texas y los mexicanos que viven en el centro del país.

"Aquí tenemos una gran economía y mucho movimiento, quienes vengan no van a estar aquí en más peligro que en otra ciudad, hemos crecido mucho, trabajado por eliminar estas malas imágenes, nosotros como cámara nos preparamos para realizar eventos que sean llamativos", manifestó.

Hizo hincapié en que la inauguración de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Reynosa es la mejor oportunidad para arrancar el proyecto, ya que se ha anunciado la apertura de nuevas aerolíneas.

Agregó que el gremio ofrecería descuentos y promociones como las que se colocaron en el Buen Fin o en temporada de Semana Santa.