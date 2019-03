Urgen frenar paros educativos

Ciudad de México.

Integrantes de la Alianza de Maestros llamaron al gobierno a implementar mecanismos para que sindicatos de instituciones educativas no afecten a estudiantes con huelgas y paro de labores.

En conferencia de prensa expusieron que en este sexenio se ha dado una ola de paros, huelgas y marchas de agrupaciones que al pugnar por mejoras laborales han afectado a millones de estudiantes del País en distintos niveles educativos.

"Ha habido por parte del Gobierno un poquito de tolerancia tratando de que no exista la violencia, siempre el diálogo es mejor que cualquier otro tipo de soluciones", dijo Ricardo Fernández, presidente nacional de la organización.

Refirió que es imperante que el Estado defina medidas contundentes antes de que este problema se incremente con el efecto "bola de nieve".

"Pero ¿hasta dónde vas a dialogar si el contrario no quiere? Me parece que debe de haber un '¡hasta aquí!' de parte del Gobierno para frenar ese tipo de actos.

"No hablo de violencia, pero sí endurecer negociaciones, porque no son docentes, se han dedicado más a ver la parte suya y los intereses económicos", agregó.

Sus acciones, apuntó el docente, han traído consecuencias como el atraso escolar y privan a alumnos del derecho constitucional a la educación.

Las movilizaciones, dijo, son frecuentes en entidades como Oaxaca y Michoacán donde los estudiantes han sido los más afectados.

Fernández refirió que los paros y huelgas también han estallado en el nivel superior como en la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Autónoma de Chapingo, por lo que solicitó al Gobierno que preste cuidado.

"Hay que sancionar, hay que dialogar, pero hay que frenar porque esto crece como una bola de nieve como estamos observando y que ahorita es la CNTE, pero al rato es STUNAM, etcétera. No sé si están midiendo al Secretario de Educación hasta dónde es tolerante o no, pero me parece que sí hay que tener mucho cuidado con lo que está sucediendo", pidió.

Respeto a derechos laborales docentes

>En tanto, Carlos Aguirre, director general de la Alianza de Maestros enfatizó en que las autoridades educativas deben respetar los derechos laborales de los docentes.

>Consideró que los maestros no pueden caer en la irresponsabilidad de dejar a millones de niños en la indefensión educativa.

>"O sea, no se vale que por hacer un paro le restes clases o dejes de dar clases a los alumnos. Ahí tiene que haber una gran responsabilidad del Estado y de estos grupos sindicales en buscar las maneras de que okay, que exista el cumplimiento de sus exigencias laborales, pero sin dejar sin dejar en la indefensión a más de 3 millones de alumnos que luego sucede con este tipo de acciones. Esto no se vale", manifestó.