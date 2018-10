Urgen escuela en Miravalle

viviana.cervantes@elmanana.com

En el fraccionamiento Miravalle hay por lo menos 500 niños de entre 6 y 12 años que reciben clases sin plantel fijo, 150 de ellos no acuden a la escuela por falta de cupo.

Quienes integran el comité vecinal acudieron al Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) para solicitar se gestione una primaria. Rosa Irene Llanas de León, habitante del lugar explicó. "Lo que nos interesa es la educación para los niños porque queremos que tengan a donde acudir, hay niños que actualmente no van a clases porque no encontraron cupo, el plantel más cercano está como a 8 cuadras y no hay cupo, en Miravalle urge un plantel".

Los padres de familia aseguran que se consiguió un terreno idóneo para construir la escuela. "Está asignado solo es cuestión que nos den luz verde para comenzar, cerca de 150 niños podrían perder el año, que no están acudiendo a ningún plantel porque no encontraron lugar".

Y es que el plantel más cercado es el de México Itavú que no tiene cupo para más alumnos. Lo mismo ocurre en Santa Fe, San Valentin, Integración Familiar o Bugambilias.

La titular del CREDE Georgina Aparicio Hernández explicó que la propuesta será llevada a cabildo, exponiendo la demanda, carencias y necesidad de la población. "Lo siguiente es presentar el caso a la Secretaria del Ayuntamiento para que cabildo reciba el terreno y este a su vez lo done al estado, se tendrá que tramitar una clave escolar para que se le asigne un presupuesto y se comience a construir la escuela".

Una vez aprobada la construcción del plantel se deberá además conseguir maestros para atender a los grupos escolares.

Aparicio Hernández afirmó que se reunirá con los directivos y profesores de los planteles que actualmente dan clases a los niños de la colonia Miravalle para generar personal de apoyo durante el proceso de los trámites.





LA NECESIDAD surgió desde principios de año.