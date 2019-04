Urgen diálogo por pesca de totoaba en BC

Ante la pesca ilegal de totoaba, es urgente iniciar un diálogo entre autoridades y pescadores legales y recuperar el estado de derecho, planteó la organización Environmental Defense Fund de México (EDF México).



Frente al complejo contexto que se vive en el Alto Golfo de California, EDF México hizo un llamado a instalar mesas de diálogo de manera inmediata entre pescadores legales, autoridades ambientales y pesqueras para encontrar soluciones en beneficio de la región.



Dichas mesas, señaló, debieran contar con la participación de los diversos grupos de pescadores que han demostrado un apego a la legalidad, incorporando en la búsqueda de soluciones tanto al conocimiento tradicional de los pobladores de la región, como información científica que ayude a tomar decisiones viables y responsables en el corto plazo.



La organización, que desde hace 10 años trabaja en el Alto Golfo de California, lanzó un llamado a las autoridades para que fortalezcan el estado de derecho que tiene la región del Alto Golfo de California y eviten la polarización.



Rafael Ortiz Rodríguez, director del Programa de Pesquerías de EDF México, sostuvo que en las últimas administraciones gubernamentales, predominó una falta de atención en el Alto Golfo de California.



"Una gobernanza mediocre en las últimas administraciones que ha ocasionado esta descomposición y lo que tenemos ahorita es pesca furtiva de totoaba muy activa, pesquerías cerradas, falta de artes de pesca alternativas y un espíritu de inseguridad que no abona a las actividades legales y que son necesarias para que se fortalezca la economía de los productores legales que ahí viven", expresó en entrevista con REFORMA.



Fue a partir de 2012, continuó, cuando tomó relevancia la problemática social del Alto Golfo de California y su relación con el tráfico de totoaba.



"Yo correlaciono la problemática social del Alto Golfo con la evidencia del tráfico de totoaba que se empieza a ver a partir de 2012, ya bastante evidente. Son las fechas en las que los mismos productores empezaron a alertar, por diversos medios, de esta actividad ilegal", indicó.



A medida que crece el tráfico de totoaba, explicó, se genera una descomposición social y se rezaga el cumplimiento de las leyes, el monitoreo biológico y la investigación científica que debe ocurrir en esa región.



"Ha habido una descomposición paulatina, las medidas de conservación no han cumplido los objetivos para los cuales han sido diseñadas, lo podemos ver con la tendencia a desaparecer de la vaquita y también en la caza furtiva de la totoaba.



Este fenómeno de la totoaba ha sido un factor que ha descompuesto mucho el tejido social de la zona, el cumplimiento de las leyes, el acercamiento de las autoridades, incluso la investigación científica tan necesaria para que estas políticas públicas no solamente empiecen a evaluarse sino estén basadas en evidencia, también peligran porque hay mucho monitoreo biológico tan importante que debe ocurrir en el Alto Golfo, más allá del que sí se hace para contabilizar a la vaquita marina", agregó Rafael.



La sugerencia de la organización surge tras los hechos suscitados el pasado jueves cuando se registró un enfrentamiento entre elementos de la Marina y pescadores que, según la Secretaría de Marina, se encontraban capturando totoaba, especie en peligro de extinción.



Uno de los pescadores furtivos es Enrique García Sandez, "El Kiki", quien pasó de ser inspector de la Profepa a presunto líder de traficantes.