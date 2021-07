Urgen despejar los desechos de Hanna

Vecinos de la colonia La Laguna piden a las autoridades acudir a sacar los muebles y desechos que se originaron con el huracán, Hanna, ya que no todo se lo han podido llevar para despejar el área.

Señalan los vecinos que los carretoneros se han llevado solamente lo que les sirve, pero lo demás lo dejan en el mismo lugar.

Los desechos se encuentran en la calle Sexta con calle Jalisco, que es donde han concentrado los muebles de madera ya inservibles.

“Yo no saqué todo porque no pudimos, lo pusimos arroba de la casa, pero si necesitamos que se lleven lo que está ahí, porque no se lo han querido llevar los carretoneros”, señaló un vecino de la calle Sexta.

En otros sectores ya se ha limpiado por completo como la Ernesto Zedillo y sectores aledaños, pero hay otras colonias, donde hace falta que acudan los servicios de limpieza.

En el lugar se han tirado muebles, colchones, pero además otras cosas como ducto del aire acondicionado, entre otros que no fueron parte del huracán, Hanna, por lo que piden que limpie antes de que empiecen a tirar más basura en la zona.

