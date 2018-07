Urgen censo para recursos de FONDEN

Piden iniciar el censo para saber qué perdieron y hay que reponer entre las familias que sufrieron los estragos a causa de las inundaciones así como darle rapidez a los trámites para que los recursos del FONDEN lleguen a manos de las familias afectadas.

"Está pasando cada vez más tiempo y se sabe que en la actualidad hay familias que están durmiendo en el piso porque las camas y colchones, estufas y otras cosas más que quedaron inservibles y tuvieron que tirarlos.

No en todos los casos les ha tocado la ayuda que según dicen, están repartiendo", informó Francisco Tenorio Rivera, síndico del contribuyente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación.

Cada día que pasa es un día de sufrimiento más para quienes viven en el desamparo de las autoridades.

"No nadamas se requieren urgentemente colchones sino también muebles como estufas y otros aparatos más que son útiles en la vida diaria de la gente. Lamentablemente en situaciones como la que recién acaba de presentarse, las familias tardan años en recuperarse", añadió. De llevarse a cabo la aplicación del FONDEN (Fondo de Desastres Naturales) deberá observarse que las cosas se hagan con transparencia y que se apoye a quienes realmente lo necesitan y que no se desvíen los respaldos a aquella gente que no las ocupa.

Se sabe también que algunos perdieron sus casas de madera por las corrientes fuertes de agua que se registraron con las inundaciones y a ellos también hay que tomarlos en cuenta al momento de llegar la ayuda gubernamental.