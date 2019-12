Urgen cambios ante parálisis educativa

NOTICIAS RELACIONADAS Registra parálisis la educación en México

El gobierno mexicano debe implementar acciones efectivas que saquen del estancamiento educativo a los estudiantes, urgió David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero.

Los resultados de la prueba PISA 2018 --aplicada a 7 mil 299 alumnos de tercero de secundaria-- revelan que en los últimos 18 años México no ha tenido avances significativos en las materias incluidas en la evaluación.

A lo largo de dos sexenios (2006-2018), el país avanzó de 410 a 420 en Lectura, en Matemáticas de 406 a 409, y en Ciencias de 410 a 419.

Calderón sostuvo que los resultados no son alentadores y en ellos se observa que el sistema sigue siendo excluyente, muy inequitativo y resistente al cambio.

Criticó que a pesar de que en cada periodo presidencial se han hecho diversas reformas con el objetivo de lograr mejoras educativas, esto no ha ocurrido.

"Ya pasamos literalmente por tres sexenios en las pruebas de las que tenemos datos y con una variedad de políticas educativas, y los resultados son bastante parecidos. Entonces, habla de un sistema rígido que puedes incorporar a más personas, pero los resultados no son mejores", dijo en entrevista.

Aclaró que dado que la prueba fue aplicada en 2018 a alumnos de tercero de secundaria, cerca del 75 por ciento estudian actualmente el bachillerato, de los que aproximadamente el 45 por ciento están por debajo del nivel aceptable en lectura, 56 por ciento por debajo en matemáticas y 47 por ciento por debajo en ciencia.

"El sistema educativo mexicano le queda a deber a los jóvenes y urge cambiarlo. No porque se repitan estos malos resultados debemos acostumbrarnos, no, al revés, deberíamos indignarnos porque seguimos intentando un montón de cosas y no salimos de ese hoyo", expuso.

El especialista consideró que los planes de Gobierno en el tema educativo no han tenido suficiente tiempo para ser aplicados o que maduren.