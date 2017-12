Urgen al "Piojo" refuerzos para el América

CIUDAD DE MÉXICO.- A Miguel Herrera ya le urge tener los refuerzos que le prometieron. Aunque el técnico del América se la juega con lo que tiene, no niega que le hace falta gente.

"Sí, ya queremos que lleguen, si llegan hasta la jornada cinco será complicado", dijo el técnico en la salida del equipo a Estados Unidos, donde jugará contra Toluca un partido amistoso.

Sobre los nombres que se han manejado, el "Piojo" no confirma ni niega nada, "tenemos varias opciones. No podemos decir que ya están, aún no se encuentran confirmados".

Mientras eso sucede, trabaja con lo que tiene, sigue contando con Silvio Romero y Carlos Darwin Quintero.