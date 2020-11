Urgen a productores aclarar precio de maíz

Río Bravo, Tam.- Productores de maíz en sus variedades amarillo y blanco, tienen pocos días para hacer las aclaraciones necesarias en sus expedientes del programa de Precios de Garantía, a efecto de que queden registrados en el sistema y evitar contratiempos en el pago de este subsidio federal otorgado por Segalmex.

En torno a lo que fue el ciclo otoño-invierno 2019-2020, a "todos los productores, bodegas y compradores que participan en el programa de Precios de Garantía para Medianos productores de maíz blanco y amarillo.

Por este conducto se les comunica a todos los participantes que" se encuentra próximo el cierre total de solventaciones, la fecha perentoria es el 30 de noviembre 23:59 horas para:

-Registro del productor

-Facturas del productor

-Facturas globales

A partir de la fecha establecida, no se aceptarán cambios en documentación, ni aperturas de sistema para anexar documentos, refirió en oficio el director de Precios de Garantía, Sergio Márquez Berber.

Aquellos productores que no solventaron las últimas observaciones, o no mandaron en físico, para revisión los expedientes, en estatus de supervisión; ni se pusieron en contacto aquellos productores solicitados, automáticamente serán cancelados por no cumplir con lo establecido en mecánica operativa.

Segalmex dio a conocer que se pagará a aquellos productores que estén en estatus correcto en facturas.

La falta de facturas globales en el sistema, condiciona la participación de las empresas (bodegas y compradores) como ventanilla el próximo ciclo, es un requisito indispensable que este el documento o factura en el sistema.

Los productores de maíz con alguna duda o necesidad de aclaraciones, pueden contactar a la dependencia en el correo electrónico: preciosgarantia.maiz.oi20@gmail.com, o bien llamar a los números 4921724087, 5585074078, 4922460111 y 4921812012 de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas.

Productores y bodegas tien en hasta el 30 del presente para solventar inconsistencias en facturas.