Urgen a FGR atender agresiones a prensa

Cd. de México.

En ocho años, sólo 10 de mil 140 investigaciones iniciadas en la Fiscalía Especial para la Atención de Delito cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) han terminado en sentencia.

Al citar datos oficiales de la propia Fiscalía, la organización Artículo 19 planteó que esa cifra se traduce en una impunidad del 99.13 por ciento, por lo que urgió a la nueva Fiscalía General de la República atender este tipo de delitos.



Según el informe "Protocolo de la impunidad en delitos contra periodistas", elaborado por la organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión, de las 10 mil 140 investigaciones abiertas de enero de 2010 a diciembre de 2018, sólo se han judicializado 186.



En conferencia de prensa, Leopoldo Maldonado, subdirector de Artículo 19, reconoció la buena voluntad y avances que se han notado en la Feadle desde la llegada del Fiscal Ricardo Sánchez; sin embargo, consideró que es insuficiente.



"Sí es importante la voluntad de la cabeza de la Fiscalía Especializada, pero en una institución que se encuentra colapsado como lo fue la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, es muy difícil revertir este patrón (de impunidad)", refirió.



"Hay deficiencias estructurales que no se revierten a partir de la voluntad de una persona. El llamado es a reestructurar la procuración de justicia en México".



Planteó que el reto de la Fiscalía es construir una verdadera autonomía respecto al poder político, así como servicios periciales independientes.



"La legitimidad no solamente se consigue en las urnas, se consigue también a partir del imperio de la ley y de la acción de la justicia. La legitimidad que no viene de las urnas, pero que sí viene de la acción decidida de abatir la impunidad es la que estamos tratando de impulsar", sentenció.



El informe de Artículo 19 refiere que con Fox fueron asesinados 25 periodistas,; con Calderón, 48; con Peña Nieto, 47, y en los casi tres meses de la Administración de Andrés Manuel López Obrador, van 3 periodistas asesinados.