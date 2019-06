Urgen a contribuyentes revisar retención de 2019

Brownsville, Tx.- El Servicio de Impuestos Internos (IRS) urgió hoy (ayer) a los contribuyentes a revisar su retención de 2019 a través de la Calculadora de Retención del IRS y hacer los ajustes necesarios con sus empleadores.

Esto es especialmente importante para cualquier persona que ajustó su retención de impuestos durante la mitad o fines de 2018. Esto se debe a que un cambio de retención a mitad de año que solo afectó parte de 2018 podría tener un impacto diferente si se mantiene vigente para todo 2019.

Si la retención es muy alta o muy baja en 2019, el resultado podría ser un cambio al reembolso o factura de impuestos el año entrante. Ajustar su retención luego de hacer una revisión de cheque de pago puede ayudar a los contribuyentes a evitar estos resultados.

Revisar la retención de impuestos es una buena idea cada año. Es aún más importante este año. Además de los contribuyentes que ajustaron sus retenciones de impuestos en 2018, otros que también deberían hacerlo son quienes:

Adeudaban impuestos adicionales cuando presentaron su declaración de impuesto este año.

Recibieron un reembolso mayor o menor de lo esperado.

Tuvieron cambios en la vida como matrimonio, nacimiento de un hijo, adopción, o compra de una casa.

Tuvieron cambios en sus ingresos

La mayoría de las personas se ven afectadas por los cambios realizados por la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos (TCJA), reforma tributaria promulgada en diciembre de 2017. Estos cambios incluyen tasas de impuestos más bajas, aumento de la deducción estándar, suspensión de exenciones personales, aumento del Crédito Tributario por Hijos y deducciones limitadas o descontinuadas. El hecho de que no se haya aplicado un cambio a un contribuyente el año pasado no significa que no debe realizar una revisión de cheque de pago este año para hacer un ajuste a las deducciones.

Los contribuyentes con situaciones más complejas pueden necesitar usar la Publicación 505, Retención de impuestos e Impuestos estimados (en inglés). Esto incluye a los empleados que deben impuestos sobre el trabajo por cuenta propia, el impuesto mínimo alternativo o el impuesto sobre los ingresos no derivados del trabajo de los dependientes. También puede ayudar a quienes reciben ingresos no salariales como dividendos, ganancias de capital, alquileres y regalías. La publicación incluye hojas de trabajo y ejemplos para guiar a los contribuyentes a través de estas situaciones especiales.

Cuándo verificar la retención

El IRS exhorta a todos los contribuyentes a que realicen una revisión de su cheque de pago lo antes posible, de modo que, si se necesita un ajuste de retención, haya más tiempo para que la retención se realice de manera uniforme durante el resto del año. Esperar significa que hay menos periodos de pago para retener el impuesto federal necesario lo que significa que le retendrán más dinero de cada cheque de pago.

Planificación tributaria es para todos

La Calculadora de Retención del IRS puede ayudar a los contribuyentes a obtener la retención correcta para su situación. Lo que hagan los contribuyentes ahora para ajustar su retención podría tener un impacto en la deuda o reembolso del año entrante. La planificación tributaria, que incluye la revisión del cheque de pago, podría ayudar en aliviar las consecuencias tributarias debido a cambios en ingresos o situaciones familiares durante el año.

Por otra parte, esto ayuda al contribuyente para que no le retengan muy pocos impuestos y así no reciba una factura de impuestos inesperada o quizá una multa durante la temporada de impuesto el próximo año. Además, esta útil herramienta también puede ayudar a un contribuyente que prefiere obtener un estimado del reembolso cuando presente su declaración de impuestos.

Al usar la calculadora, es útil tener una declaración de impuestos de 2018 completa y el comprobante de cheque más reciente disponible de todos los trabajos actuales de ambos cónyuges si están casados y presentan una declaración conjunta. Para más detalles, consulte Retención de impuestos: cómo retener la cantidad correcta de impuestos.

Cómo cambiar la retención

Los empleados pueden usar los resultados de la calculadora para determinar si necesitan completar un nuevo Formulario W-4 (SP) y entregarlo a su empleador. No envíe el formulario al IRS. En algunas circunstancias la calculadora podría recomendarle al empleador que le retengan una cantidad adicional fija cada día de pago.

Aquellos que no pagan impuestos a través de la retención o pagan muy poco de esa manera, también podrían usar la Calculadora de Retención para determinar si necesitan hacer pagos estimados de impuestos al IRS durante el año. Las personas que son empleados por cuenta propia generalmente pagan de esta manera. Vea el Formulario 1040-ES, Pagos estimados de impuestos para individuos (en inglés) y FS-2019-6SP - Información básica de impuestos estimados para individuos.