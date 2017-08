Urge lluvia; reses se están muriendo. ‘No hay cosecha, no hay dinero’; productores

Matamoros, Tam.- Pasada casi la mitad de la temporada de huracanes y sigue prevaleciendo la sequía en toda la franja norte del estado, la situación que prevalece en el sector agropecuario se torna más crítica porque crece la mortandad de reses y las tierras de cultivo no pueden captar y almacenar humedad pese a que ya se encuentran listas.

Estamos peor que antes de que el huracán (Harvey) pasara cerca de nosotros, dijo ayer Arturo Gutiérrez, “porque fue más el ruido que las nueces, no llovió nada en el campo y por eso las tierras se están echando a perder, si no hay humedad no hay cosecha y si no hay cosecha, nosotros no tenemos dinero para nuestras familias, así de fácil”,

De acuerdo al agricultor, con esfuerzos han estado haciendo trabajos de barbecho y rastreo profundo en espera de que les caiga agua del cielo y que los predios puedan almacenar la mayor humedad posible.

“Pero nomás no llueve, con el mentado huracán ni siquiera lloviznas se sintieron en el campo, los predios están secos y ya nos falta poco para que se acabe la temporada en que en otros años nos ha llovido y sólo nos queda encomendarnos a Dios a ver si en las próximas semanas nos cambia el panorama”, agregó.

Si bien acepta que hay mucha preocupación, la falta de lluvias no pone en riesgo total el próximo ciclo agrícola porque el período de siembra inicia en enero para el cultivo de sorgo, “pero si puede provocar que las tierras bajen en cuanto a productividad porque al parejo del agua, no está captando nutrientes que son buenas para tener mejores cosechas”.

Esperan tormenta

>Pero la sequía no sólo la padece el sector agrícola, ya que, asegura José Luis Dávila Guerrero, “las reses se están muriendo de sed y de hambre, ahorita por la zona del mar ya algunos compañeros están reportado serias pérdidas y eso no va a cambiar hasta que nos llegue una tormenta fuerte”.

El presidente de la Asociación Ganadera de Matamoros, dijo que la situación se torna cada vez más crítica, porque incluso ya menos productores acuden a las subastas que se hacen regularmente para ofertar sus reses y becerros, porque no cuentan con el peso necesario para que les sea redituable.

Lo único que esperamos, dijo, “es que nos cambie pronto el panorama y que les llegue una tormenta fuerte porque de lo contrario, los animales se seguirán muriendo”.