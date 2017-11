Urge acordonar una área de grave riesgo

Vecinos de calle Matamoros con 16 de Septiembre, reclaman el porqué Protección Civil no ha acordonado excavaciones que datan desde hace varios meses, en ese populoso sector al norte de la ciudad.

Los residentes señalan que estas trampas mortales, son exponencialmente riesgosas por la noche, sobre todo para automovilistas que no viven en ese sector, pues pueden caer al vacío, lesionándose sus ocupantes.

Independientemente de qué autoridad o empresa constructora haya hecho las excavaciones que en algunos puntos superan el metro con 25 centímetros, es deber de Protección Civil acordonar, señalizar y tomar todas las medidas para que automovilistas, ciclistas, motociclistas o peatones se accidenten.

Las oquedades no cuentan con ningún tipo de acordonamiento, no obstante que ya se han dado algunos accidentes que por fortuna no han pasado mayores, por que aún se está a tiempo de evitar un incidente de mayor gravedad.