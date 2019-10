Urge Zoé Robledo a reformar Afores

Ciudad de México.

El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) requiere una reforma integral porque se convirtió en un aparato administrativo con altos costos de operación y bajo rendimiento anual en comparación con otros países, aseguró Zoé Robledo, director general del IMSS.

Y esto se refleja en altas comisiones, afirmó al participar en la clausura de la 4ª Convención Nacional de Afores.

Agregó que a 22 años de su creación, el SAR a todas luces está agotado y es la antesala de una mezcla explosiva, ya que las contribuciones no son suficientes para tener una pensión digna y el ahorro logrado a lo largo de los años no garantiza que un jubilado viva bien.

"Si sumamos todo lo anterior a que muchas veces los trabajadores no tienen información sobre cuándo se jubilan, si tendrán o no acceso a una pensión, o al pensionarse descubren que su ahorro está muy por debajo de lo que esperaban, estamos en la antesala de una mezcla muy explosiva, si no se hace algo de manera oportuna", advirtió.

Por ello, sostuvo, el Sistema de Ahorro para el Retiro debe reconstruirse poniendo en el centro a los trabajadores y la protección de su seguridad social.

Indicó que se debe pasar de las discusiones financieras al debate sobre su impacto social, pensar en una reforma integral que incluya la pensión universal propuesta por el Presidente López Obrador y en la promoción del ahorro voluntario.

El titular del IMSS dijo que se debe aprovechar la convocatoria hecha por el Mandatario y formar un grupo de trabajo para alcanzar una reforma integral.