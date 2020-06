¡Urge un protocolo!

Los nuevos protocolos sanitarios para el deporte deben definirse e implementare cuanto antes, en particular, los de deportes de contacto, donde hay intercambio de sudor y hasta saliva.

Tal es el caso del taekwondo, consideró el entrenador de la selección egipcia de ese deporte Óscar Salazar.

El subcampeón en Atenas 2004 en los menos de 58 kilos advierte que los combates siempre son riesgosos porque incluso hay hemorragias nasales o bucales debido a los golpes, por mucho que los taekwondoínes usen caretas y protectores bucales.

Por lo tanto, las medidas de sanidad deben ser muy específicas, no sólo para los deportistas, también para los jueces, personal de asistencia y el público.

"El taekwondo de ahora es de mucha táctica. Es muy importante el estudio y enseñar a mis atletas la manera en que yo veo las peleas, es algo que ahorita estoy aprovechando, les hice un formato especial para que pudieran analizar, evaluarse ellos mismo, analizar a los demás, sacar las conclusiones y, en base a eso, también sacar las fortalezas y debilidades de cada uno de los rivales", aseveró Salazar, quien no ha podido entrenar con sus cuatro deportistas clasificados a Tokio 2020.

En días pasados, Óscar sufrió la pérdida de su padre y entrenador también en TKD, Reinaldo Salazar, luego de complicaciones de salud producidas por el Covid-19.

¿Cómo se aplicará la táctica al regresar a entrenar?

En el taekwondo moderno ya no es tan necesaria la técnica, lo importante es la puntería, tener precisión, timming.

El que tiene técnica no la olvida, puede modificar, adaptar, entonces no va a ser difícil regresar, estos son los beneficios de una buena técnica y, desafortunadamente en México, en los últimos años, se ha metido esta falsa idea de que no es importante corregirla.

Teniendo la técnica y los conocimientos básicos de la táctica no tendría por qué ser difícil el regresar a entrenar.

¿Cuánto cambiará un combate de TKD con las medidas sanitarias que se van a implementar ?

(Aquí) uno se intercambia las cosas (petos y caretas), que bueno, las desinfectas, ok. Hace poco estaba analizando una pelea y a una muchachita le pegan y se le sale el protector bucal, lo agarra del piso ¡y se lo vuelve a meter!

Imagínate ahora el cuerpo a cuerpo, son situaciones que sí, efectivamente, van a tener que ser consideradas.

Va a tener que ser muy importante que salga una vacuna lo antes posible que permita que las cosas se manejen dentro de cierto rango. Es una situación bastante compleja y a ver qué pasa.

¿Cuándo deberían anunciarse estas nuevas formas de combate?

Creo que lo están haciendo, pero todo lleva un proceso.

Ya empezaron a ver las medidas y cuando se tiene esos lineamientos, entonces podremos modificar y saber qué se puede hacer dentro de las reglas sanitarias.

¿Se hacen los Juegos Olímpicos el próximo año?

Tengo la esperanza de que se hagan, el deseo.

Es algo que he querido después de retirarme como deportista y ser entrenador, ir a unos Juegos Olímpicos y ayudar a mis atletas, tengo la esperanza pero es una situación muy compleja, complicada.