Urge transparentar las cuentas de Morena

El aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, llamó al Presidente del partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, a evitar una persecución política contra Yeidckol Polevnsky, y a transparentar las cuentas del partido.

Señaló que si bien se debe aclarar cómo fue la gestión de la aún secretaria general, en el tiempo en que fue presidenta en funciones de Morena, no pueden ser las instancias internas las que lleven a cabo la investigación.



Además, dijo, Ramírez Cuéllar también debe empezar por transparentar todo el manejo financiero del partido, para que no le pase lo mismo de su antecesora.



"Yo lo que digo es que se deben revisar y transparentar las cuentas tanto de Polevnsky, como las actuales de Ramírez Cuéllar, las dos, porque no sabemos nada de en qué se están gastando los recursos de Morena", expresó en entrevista.

Grupo REFORMA publicó que el conflicto interno en Morena aumentó de tono por la investigación a las obras fantasma que identificó la gestión de Ramírez Cuéllar en contratos otorgados al empresario Enrique Borbolla, amigo de Polevnsky.



Rojas Díaz Durán advirtió que habría que garantizar una investigación independiente, a partir de que Polevnsky aspira a la dirigencia del partido y el sobrino de Bertha Luján, que también es contendiente, dirige la revisión.



"Claro que todas estas operaciones deben aclararse, pero no pueden realizarse si el sobrino de Bertha Luján es el responsable", señaló.



Indicó que si Fernando Tiscareño Luján encabeza la revisión a las cuentas de Polevnsky, el proceso suena más a venganza y a persecución, y se lleva al partido a enredarse aún más en un litigio.



"El Comité Ejecutivo Nacional no puede ser juez y parte, y menos intervenir el sobrino de Luján. No es, tampoco, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la que deba intervenir", señaló.



Insistió en su propuesta de que sea el INE el que audite los gastos efectuados en la gestión de Yeidckol Polevnsky, para que no haya una persecución interna contra la secretaria general del partido.



Advirtió que Ramírez Cuéllar, ante un corto tiempo en la presidencia provisional de Morena, debería hacer más política que andar de policía y auditor.



"Ramírez Cuéllar anda de policía investigador, pero no es MP, debería estar haciendo política, y dejar que el INE se encargue", señaló el senador suplente de Ricardo Monreal.



Agregó que para ser congruente, el presidente de Morena también debería informar cuáles son los gastos del partido a nivel nacional y de lo que se recibe de las prerrogativas estatales, porque en la página de internet del partido no hay ninguna información al respecto.



"Desde que estaba Yeidckol el partido era opaco y no ha dejado de serlo, no sabemos qué se está haciendo con decenas de millones de pesos, no se sabe nada del destino del ingreso federal y se están centralizando las prerrogativas locales, entonces hay mucho que hacer.



"En muchos estados no hay oficinas de Morena, en la Ciudad de México no hay siquiera quien te conteste el teléfono, yo ni siquiera he podido pagar mis cuotas y no hay nadie que te diga cómo", afirmó.



Consideró que la investigación a Polevnsky tiene otros fines, como tratar de legitimarse, para tratar de quedarse más tiempo en la dirigencia.



"En lo que se tendría que estar trabajando es en el proceso interno, pero como no quieren las encuestas abiertas para elegir al presidente de Morena están haciendo tiempo para mantenerse en el cargo, pero hay que recordar que ese Comité Ejecutivo es provisional y ya se les va a acabar el tiempo", sostuvo.