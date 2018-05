Urge a trabajar en la seguridad

Si hay buena economía, hay oportunidades de estudios para los jóvenes . Francisco Gallardo López, párroco de Nuestra Señora de Lourdes

, Tam.- "Una realidad muy grave que vive nuestro país es el alto índice de inseguridad, por lo que se tiene que trabajar muy duro en ese sentido para que vuelva a existir credibilidad", manifestó elFrancisco Gallardo López.

El párroco de Nuestra Señora de Lourdes señaló que se debe trabajar y no precisamente en el empoderamiento de ciertas acciones militares, lo que sería un buen punto, pero la otra es la formación que le puede costar mucho trabajo a la clase política, y se trata de la formación de la conciencia de la gente para la participación ciudadana.

Explicó que otro rubro en donde se debe trabajar es en el aspecto económico en donde muchos jóvenes le han señalado que no siguen estudiando porque no cuentan con recursos económicos para hacerlo.

"Una cosa te lleva a la otra: no tengo trabajo, mis papás no tienen recurso, no tienen trabajo o el que tienen no es bien remunerado, entonces no sigo estudiando", dijo.

En este sentido indicó que el aspecto educativo y de la economía para afianzar a las familias, además con el sustento de canasta básica son aspectos muy importantes.

Recordó que mientras que haya una buena economía, los padres de familia podrán darle estudios a sus hijos y estos se mantendrán ocupados en dichas actividades, evitando delinquir.

Indicó que esto debe de ser tomado en cuenta por los precandidatos a la presidencia de México, para que el que llegue trabaje en este problema social que afecta a todo el país.