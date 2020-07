Urge Tamaulipas mayores recursos; pacto fiscal confronta al estado con la federación

Cd. Victoria, Tam.

El día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de que se revise el Pacto Fiscal entre estados y el Gobierno Federal como algunas entidades federativas plantearon en los últimos meses, sin embargo, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca señaló la urgencia de esto para contar con mayores recursos para Tamaulipas.

"Ponemos sobre la mesa el tema de hacer un cambio al Pacto Fiscal, hacer modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal que he dado a conocer en mis informes desde el primer informe con el presidente Enrique Peña Nieto lo dije, tenemos que hacer modificaciones al Pacto Fiscal porque no es justo, no es equitativo", dijo el mandatario estatal en su primera rueda de prensa luego de haber permanecido inactivo durante 2 semanas al resultar positivo al Covid-19, "me pronuncié en torno al cambio de política pública sobre el tema de la generación de energía eléctrica del Gobierno Central que ahora tomó la decisión de frenar las energías limpias".

García Cabeza de Vaca señaló que los estados solamente reciben el 15 por ciento de lo que aportan en generación de impuestos, y que en el caso de Tamaulipas proyectos por un monto de 3 mil 700 millones de dólares para la inversión en parques eólicos se veían obstaculizados por parte de la Federación; recordó que al inicio de su administración solamente se contaba con dos parques eólicos y actualmente se cuenta con 11 más 7 que están en desarrollo.

En contraparte, acusó al Gobierno de la República por optar por la generación de energía eléctrica a base de combustóleo, lo cual es seis veces más caro y contamina el medio ambiente, "andan con el discurso nacionalista y que hay que defender a CFE y a Pemex, hay que defenderlos pero que hagan las cosas bien, que no contaminen, que bajen los costos, ¿por qué no dicen que las proveedoras son privadas y que están usando combustóleo? Que paguen un impuesto, en cualquier parte del mundo el que contamina paga y Tamaulipas no va a ser la excepción".´

NO DESCARTA REACCIONES

El mandatario tamaulipeco reveló que la postura del gobierno estatal molesta a la Federación por lo cual no descarta reacciones por parte de esta, "no son justos, no son parejos con nosotros... somos también el segundo estado que más recursos aporta a la Federación, 275 mil millones de pesos solamente por debajo de la Ciudad de México ¿y nos regatean el apoyo, a parte nos quitan presupuesto?"; consideró que la Ley de Coordinación Fiscal es una ley de buena fe pero que carece de sustento.

"Todo lo hacemos por convenios con la Federación, convenio para el tema de la Educación, convenio para el tema de lo de la Salud, convenio con el tema de Seguridad Pública, son puras firmas de convenios porque no tienen un respaldo constitucional".

El gobernador García Cabeza de Vaca dijo que el presente año se han presentado recortes presupuestales para el campo, y para proyectos productivos como la desaparición de los fideicomisos para la modernización de puertos y aduanas.