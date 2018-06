Urge silla de ruedas para doña Paula

"Nosotros no hemos podido conseguir el dinero para comprársela, me da mucho sentimiento". Matilde Tovar Vázquez, hija de Paula.

A sus 71 años Paula Vázquez tiene dificultades para caminar necesita una silla de ruedas pero por falta de recursos está obligada a permanecer sentada o acostada durante todo el día, actividades simples como ir al baño representan una situación de riesgo.

Su hija Matilde aseguró que el problema para andar comenzó desde hace años "Mi mamá ya tiene mucho tiempo así, ella necesita una silla de ruedas y la verdad nosotros no hemos podido conseguir el dinero para comprársela,a mi me da mucho sentimiento porque a uno le gustaría hacer más por ella pero no se puede´´.

Ambas están en el albergue del Polideportivo desde el martes cuando la tormenta inundó su casa en la calle 5 de febrero de la colonia Lucio Blanco.

En su resguardo encontraron a una persona que les prestó una silla "Ella es una damnificada también y tiene que estar acostada como mi mamá pero aguanta un poquito más, me dijo que me la prestaba hasta que ella se fuera a su casa´´.

Matilde explicó que al dejar su domicilio la corriente de agua le llegaba a la cintura "Tuvimos que traernos a mi mamá abrazada, me apoyaron los bomberos para sacarla´´.

También necesita pañales talla mediana ´´Ahorita yo la llevo al baño solita aquí en el albergue ella usa de los de calzón porque son más fácil ponerselos, pero tampoco tenemos, yo me salí con unos cuántos pero ya se me acabaron´´.