Urge reparar brechas al oriente de la ciudad

Residentes y automovilistas que transitan por brechas al oriente de la ciudad, evidenciaron lo difícil que es transitar por las brechas rurales, sobre todo al sur del poblado La Soledad.

Uno de estos casos que se ubica entre los más graves, es el de la brecha 28 al sur, sobre todo a partir del cruce con la brecha 17, la cual amerita vehículos de doble tracción y con llantas "zoqueteras" o para lodo, para poder transitarlas y llegar al destino.

Marcos Alejandro Verdín, es uno de los ciudadanos que han tenido que echar mano de vehículos todo terreno para alcanzar el rancho al que se dirige en los límites de Río Bravo con Valle Hermoso.

Precisó que solo gracias a que cuentan con este tipo de unidades, han podido llegar a su destino en estos días de lluvia, pero dejó en evidencia el estado de las brechas, las cuales no han sido rehabilitadas por las asociaciones respectivas de usuarios.

Otros automovilistas que no cuentan con este tipo de vehículos, no han sido tan afortunados, al grado de quedar embancados por horas en esas rutas rurales, situación que se prolongará en los próximos meses de no mejorarse los caminos vecinales, pues la Temporada de Huracanas 2020, apenas inicio hace poco más de una semana.