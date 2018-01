Urge reformar el Estado de Derecho

Cd. de México

El marco legal en México debe transformarse, afirmó José Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE.

En la medida en que en México se insista más y mejor en un Estado de Derecho, más y mejor gobernanza en términos de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción, así como en expedición y administración de la justicia, todos ellos ayudan al desarrollo económico, afirmó.

“No nos tenemos que preocupar de cómo equilibrar el desarrollo económico y el crecimiento, todos ellos dan confianza, todos ellos van hacer que haya más inversión, todos ellos van hacer que tengamos más reputación y prestigio frente a los mexicanos al mundo”, dijo.

Señaló que estos son factores internos que afectan a la economía, pero son variables que se pueden controlar a través de una nueva generación de reformas sobre Estado de Derecho, justicia tanto en expedición como administración, como el tema de la seguridad.

Agregó que incluso las pasadas reformas aprobadas pueden requerir de ajustes.

“El mundo cambia, la economía cambia, México cambia. Y si se dieron estas reformas con un mundo, un México, una economía con ciertas características y estas se transforman entonces hay que transformar el marco legal... no tiene nada de malo que si algunos aspectos no funcionan se ajusten”, dijo.

¿Cómo ve la situación económica del País al cierre del sexenio?

Está disfrutando ya del resultado de las muy importantes reformas que se introdujeron desde el principio del Gobierno, eso le está dando un dinamismo y una fuerza a la economía muy importantes y, aunque en América Latina hubo recesión, México siguió creciendo.

¿Hay variables internas que se podrían controlar para asegurar el crecimiento?

Estamos hablando de una generación de reformas que es diferente, ya todo lo de educación, laboral, de competencia, fiscales se trabajaron y aprobaron. Ahora la implementación es fundamental, pero estamos hablando de una nueva generación de reformas sobre Estado de Derecho, sobre justicia tanto en expedición como administración, como el tema de la seguridad, y la puesta en marcha de lo que ya se legisló sobre el asunto de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción.

Habla usted de reforma de las reformas, ¿advierte que hay que hacer correcciones en las que ya se emprendieron?

En primer lugar, ya hay todo un esquema de leyes que ya existen ahí y en segundo lugar porque las propias reformas, que son una gran cantidad en número y de gran trascendencia pueden requerir ajustes, pueden requerir cambios que sean legislados en leyes secundarias, en regulaciones o códigos o en algunos casos que tendrían que volverse a visitar.

Si hay cambios muy importantes en el entorno, entonces hay que ajustar las leyes. Por eso digo de “reformar las reformas” porque nunca le atinamos a la primera, no siempre es fácil saber exactamente cuál es la mejor fórmula y no tiene nada de malo que si algunos aspectos no funcionan, se ajusten

¿Qué crítica le haría al Gobierno mexicano?

Nosotros no trabajamos desde el terreno de las críticas. Nuestro lema es mejores políticas para una vida mejor. Lo que hacemos es un análisis y lo que decimos es qué funciona y qué no. Lo que recomendamos, basado en las mejores prácticas, basado en otro, y en las circunstancias de un país como México, es tal y cual cosa respecto de estos temas en particular y lo hacemos con absoluta libertad y tranquilidad, porque nadie ha intentado y si lo intenta, ningún país del mundo tendría éxito en modificar nuestra conducta, porque la gran fuerza de la OCDE es su credibilidad y su objetividad.