Urge a promulgar Ley de Seguridad Interior

Cd. Victoria, Tam.

Las fuerzas armadas que participan en el combate al crimen organizado, como el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México, necesitan de un marco jurídico que les permita continuar apoyando a los gobiernos estatales en tareas de Seguridad Pública, consideró el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez.

Lo anterior en referencia directa a la pendiente aprobación y promulgación de la Ley de Seguridad, Interior la cual sigue en discusión en el Congreso de la Unión. “Para nosotros el Ejército y la Marina fueron grandes aliados, pero lo que es injusto es llevarlos a la búsqueda de la seguridad y no darles un marco jurídico en donde puedan actuar”, mencionó el también secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del Revolucionario Institucional.

Durante su mandato, Moreira Valdez apuntó que fueron invertidos más de mil 600 millones de pesos en la construcción de tres cuarteles militares; “la otra alternativa es que se regresen a los cuarteles y entonces vamos a tener un caos terrible”, advirtió.

Destacó que durante su gestión pudo observar cómo tras el proceso de depuración y certificación de las policías estatales se recurría al apoyo de las fuerzas armadas en tareas de Seguridad Pública en la totalidad de las entidades federativas; “no había un gobernador que no pidiera la ayuda del Ejército, de todos los partidos, y luego resulta que nuestros legisladores no quieran, me llama la atención”.

Recalcó que el convenio de colaboración entre los estados y la Federación requiere que estos se hagan cargo de la formación de sus propios cuerpos de Seguridad Pública.