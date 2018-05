Urge un padrón para control de mascotas

El problema de perros y gatos callejeros es constante en Reynosa, y los genera la falta de cultura de responsabilidad de las familias, cientos de mascotas son abandonadas y que mueren en la calle, originando también problemas de salubridad, por lo que las autoridades reconocen que hace falta un padrón.

De acuerdo a cifras del centro antirrábico local, rescatan por semana a 15 perros de las calles, los cuales tratan de dar en adopción, la mayoría se logra acomodar con alguna familia.

REPERCUTE NO ESTERILIZAR

Maricruz Prado Espinoza, responsable de la dependencia explica que es necesario que las familias acudan a esterilizar a sus mascotas, pero no todos los hacen, lo ideal es que primero acudan para agendar la cita y escuchar las recomendaciones del médico para que la mascota pueda ser sometida a cirugía.

Para las autoridades de medio ambiente y ecología, es necesario que las familias tomen conciencia y también participen, haciéndose cargo de la mascota, vacunándola y no dejar que se reproduzca masivamente.

"De repente no lo vemos como importante pero en función de no hacerlo nos repercute más animales en la vía pública, las esterilizaciones son vitales, es algo que debemos atender y no dejarlo de lado", dijo Laurencio Lerma, encargado de la dirección de medio ambiente y ecología.

ES NECESARIO UN PADRÓN

Comentó que se necesita trabajar con sector salud, estado y organizaciones civiles, de acuerdo a la normatividad, para tener una lista de cuántas mascotas hay en Reynosa, contar con un registro o padrón.

"Necesitamos un registro que no tenemos todavía, no está muy claro en la normatividad, tenemos que establecerlo de manera clara para que la gente se empiece acercar y de esa manera darle a conocer la responsabilidad como dueños", expresó Laurencio Lerma.

Por el momento, las autoridades no tienen cifra exacta de cuántas mascotas, tanto perros o gatos deambulan en las calles, abandonados y que viven con el apoyo de vecinos que les dan algún alimento.