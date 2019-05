Urge mayor personal en Clínica del IMSS

El Mañana / Staff.- Trabajadores y derechohabientes del IMSS manifestaron su inconformidad debido a que la Clínica 270 del Seguro Social no cuenta con personal médico y de enfermería suficiente, situación que afecta a los pacientes y urgen la intervención de autoridades superiores para que solucionen el problema.

"Para que le den una cita a un asegurado tiene que pasar un mes o dos o hasta más tiempo para poder ver por ejemplo a un médico especialista y si se trata de cirugías, es peor y sí es del corazón, todavía más lamentable porque esperando el llamado puede morir el paciente", dijo Marcial Zermeño Hernández, secretario general del Sindicato de Yeseros en Reynosa.

Incluso no hay ni quien maneje los equipos para aplicar quimioterapia a pacientes que han contraído algún tipo de cáncer.

"No es posible que se vean este tipo de situaciones que perjudican mucho a quienes son asegurados y no reciben el servicio de manera oportuna precisamente porque no hay elementos suficientes que los atiendan", sostuvo el dirigente.

Ante ello, agregó, hace falta que alguna autoridad superior venga y ponga orden en todo esto porque se cuenta con un gran edificio que por no tener suficiente personal, da la impresión de que estamos ante un ´gran elefante blanco´.

Lástima de la millonada de pesos que se invirtieron en una clínica que no ofrece el servicio que se esperaba aún cuando se diga lo contrario que se brinda calidad y calidez, cosa que no se ve por ninguna parte, indicó Zermeño Hernández quien llamó al delegado estatal y a sus colaboradores a que se ´echen una vuelta´ por el 270 para que confirmen las quejas de los derechohabientes.