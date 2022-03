Urge mayor apertura en los cargos públicos

Al venir de familia de arquitectos desde hace 38 años, crear y construir espacios esenciales, así como prácticos para las personas, es lo que más le gusta, donde se ha abierto camino, en un sector difícil para las féminas.

"Es el trato con los caballeros en lo que es el rubro de construcción es diferente, pero mi papá era una persona de mucho carácter que nos enseñó siempre a darnos a respetar, a respetar al prójimo y eso me ha servido para abrirme camino, que es difícil para las mujeres en obra, pero no imposible, algunos de los retos es iniciarlo pero cuando aprendes trabajar con masculinos es muy fácil", dijo.

Explicó que es la primera dirigente mujer de la CMIC Reynosa, lo que hace evidente que faltan espacios para las femeninas.

"Falta mucho por hacer, la participación y no bajar el ánimo, porque a veces se minimiza la participación de las mujeres, pero cuando uno insiste y persiste, tiene las bases y fundamentos que se requiere, se nos escucha, entonces no desistir y tener un ánimo de participación", recalcó.

Hay que ser muy valientes y aventarnos a los diferentes tipos de cargos y no tenerles miedo, hay que participar". Perla Cano Martínez, Presidente de la CMIC

La dirigente de CMIC comentó que mucha veces existe el temor y el contar con hijos se limitan, pero es importante pedir ayuda para que las mujeres se desarrollen en lo que desean.

"Necesita organizar su tiempo, a veces no nos acordamos, siempre estamos dando y dando y también hay que tener para rostros, darnos a nosotros, no podemos dar lo que no tenemos", recalcó.

Y agregó: "La participación de la mujer en el rubro del comercio, las empresas y el liderazgo de las cámaras es muy poca la participación de la mujer, nos falta animar a todas, de que si se puede, se puede participar y ser la voz de los que representamos", recalcó.

En su caso no ha sufrido discriminación por ser mujer, ya que en la ciudad hay buena aceptación en el rubro de la construcción.

"Hay que ser muy valientes y aventarnos a los diferentes tipos de cargos y no tenerles miedo, hay que participar", recalcó.