Urge maestro en la Leona Vicario

Nuevo Progreso, Tam.- Ante la falta de atención de la parte oficial no terminan los problemas en lo que se ha vuelto una constante la falta de maestros en los planteles escolares en Nuevo Progreso, falta maestros en la primaria Leona Vicario turno vespertino desde que inició el año.

Al respecto se abordó al maestro Enrique Puente García, director en turno quien manifestó al reportero que efectivamente desde el mes de enero que los alumnos del cuarto grado se quedaron sin maestro, pero que ellos están cubriendo el trabajo.

No obstante no dejó de reconocer que sería mucho mejor para el aprendizaje de los 35 alumnos que contaran con un profesor asignado, y no de cubre turnos.

Afirmó que en ese sentido ya notificó desde entonces a su jefe inmediato que es el supervisor de la zona escolar número 51 el maestro Pedro López, pero no se ha podido obtener la asignación de un maestro de planta, y que las autoridades educativas en general hasta en Victoria saben de la situación que priva, pero a la fecha todo sigue igual.

Enrique Puente García, director escolar.