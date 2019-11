Urge IP reglas para vivienda

CIUDAD DE MÉXICO.

Las reglas que contendrá la Política Nacional de Vivienda, a presentarse próximamente, representa un reto porque la empresas temen que los lineamientos no vayan a estar alineados con sus planes de inversión. Roberto Anda, presidente nacional de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Coparmex destacó que es necesaria la presentación y revisión de las reglas al sector privado previo a su lanzamiento, pues las empresas deben analizar si es posible garantizar sus planes de inversión o seguirá el freno a la producción por la incertidumbre de este año.

"Las inversiones, el desarrollo de vivienda, sobre todo para el segmento de los que menos tienen, se ha visto prácticamente frenado, porque por un lado los inversionistas privados no pueden invertir en ese tipo de vivienda porque los clientes no tienen acceso a financiamiento o no les alcanza y el Gobierno federal no ha hecho prácticamente nada por ellos", detalló. "Ya tenemos un año parado, no sé cuánto más ellos esperen que la industria esté parada", indicó. Hasta ahora, los avances de la Política Nacional de Vivienda presentados no ofrecen claridad sobre los parámetros de edificación que se seguirán en el actual sexenio.

Anda consideró que hasta el momento solo se ha comentado sobre un cambio de paradigma que perfila a la vivienda como un tema de derechos humanos, sin embargo no se ha considerado la variante económica. "Hablando de los industriales de la vivienda, estamos en total desconocimiento de cómo viene la Política Nacional de Vivienda realmente y qué es lo que va a suceder", dijo el representante de las empresas constructoras. Aurora García de León, vicepresidenta de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) comentó que las siete cualidades de vivienda adecuada de la ONU, parámetros en los que buscan la Conavi y la Sedatu basar la nueva regulación, son condiciones que prácticamente ya se aplican en la actualidad.

"No veo nada nuevo, fuera de lo que cambiaron, los subsidios muy al principio de la administración, yo no percibo nada significativo. Se está hablando de vivienda adecuada, de ubicación, de ordenamiento territorial, de formación de comunidades (...)", mencionó. García de León consideró necesario esperar a la presentación formal de la Política y verificar que en la versión oficial se incluyan detalles precisos de las reglas de operación, que por la fecha de publicación deberán entrar en vigor hasta 2021. Para Anda ninguna empresa está lista para un cambio drástico, sobre todo considerando tipo de viviendas, pues solo la adquisición de tierra se hace con dos años de anticipación. En opinión de ambos representantes de los empresarios, el peor escenario sería la falta de esquemas de atención a trabajadores formales.