Urge IP aumentar reserva de energéticos

Cd. de México.

De acuerdo con Roger González, presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), es necesario que el Gobierno garantice el abasto de energía, pues si se busca un mayor crecimiento económico, esto elevará su demanda.



"La pregunta es cuánta electricidad vamos a necesitar y a qué nivel vamos a crecer cuando crezcamos al 3, 4, 5 o 6 por ciento que ambicionamos como País", consideró.



Señaló que la urgencia en el corto plazo en refinación, la prioridad inmediata, es buscar la seguridad energética por medio del almacenamiento.



"Tenemos menos de tres días de almacenamiento de combustibles en el País, vimos la crisis que se causó cuando se hizo la campaña contra el robo de combustibles a principios de año", recordó.



Acotó que en casos como Estados Unidos y Europa han logrado reducir la dependencia de petróleo extranjero por medio de incrementar sus inventarios.



"La manera en que garantizaron su seguridad energética fue a través de almacenamiento, grandes cantidades que dan seguridad a la continuidad de operación de la industria y continuidad del país", consideró.



Por ello, dijo González, no sólo se necesitaría una refinería, pero en todo caso habría que analizar si es la mejor alternativa de inversión.



"Yo creo que utilizar ese dinero (de la construcción de una refinería) para almacenamiento, para agilizar la operación del País y el funcionamiento podría ser una manera más eficaz", consideró.



Sobre el tema del gas consideró que se debe aprovechar la ventaja de contar con la oferta de bajo precio de EU, pero incrementar los gasoductos para impulsar el almacenamiento.



"En gas estamos peor que en combustibles, tenemos menos de un día de almacenamiento, incluyendo lo que se tiene en los gasoductos y el 60, 70 por ciento de la electricidad se genera con gas", acotó.



Agregó que sin gas, por consecuencia sin electricidad, en un día 60 por ciento de la industria se frenaría.



"El almacenamiento es un tema importantísimo de inversión, no sólo por el funcionamiento, sino por seguridad energética".



De acuerdo con el especialista, en el tema de hidrocarburos es necesario impulsar la participación del sector privado, para impulsar la infraestructura de almacenamiento.



En el caso de hidrocarburos, el empresario señaló que el reto también urgente es permitir la participación de privados, pero no sólo como un proveedor de capital, sino como un socio que al poner recursos en riesgo quiere tener injerencia en las decisiones tomadas.