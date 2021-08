Urge en Reynosa policía auxiliar

´´Es realmente preocupante que se deje la tarea de seguridad y vigilancia a militares, ellos tienen otro tipo de entrenamiento, no son originarios de las ciudades en donde están destacamentados, y en consecuencia los ciudadanos no confían en ellos, no conocen la geografía de la ciudad, son muchas las desventajas´´, dijo.

Moreno, refiere que muchos policías municipales en retiro, han fallecido en el olvido sin atención para ellos y sus familias, ahora algunos de ellos laboran como veladoras de colonia y expresó que cuenta con capacidad para servir aun en la seguridad.

Tenemos registro de al menos unos mil elementos entre veladores, policías y agentes de tránsito en retiro que estarían en disponibilidad de trabajar como auxiliares con las corporaciones de seguridad y apoyar en la reducción del delito.

-Nosotros sabemos que el uniforme impone y entre los ciudadanos, la presencia de los elementos de seguridad inhibe a los delincuentes-, dijo.

"Hemos insistido esto desde hace mucho tiempo y aún seguimos esperando una respuesta"- expresa al momento de mirar de reojo los documentos expuestos en la mesa que respaldan su iniciativa-, creemos que el uso de la fuerza militar no es la respuesta, pero bueno allá arriba toman decisiones y nosotros aquí seguiremos dispuestos y esperando volver a trabajar", concluye, el presidente de la Asociación de Policías Jubilados "Teodoro González".