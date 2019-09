Urge desazolve en este ¿canal?

Reynosa, Tam.- Atestado de plantas acuáticas y altos árboles se encuentra el dren que divide a las colonias Olmo y Arboledas, a pesar de que la temporada de huracanes todavía no concluye.

Ante tal situación, vecinos de ambos asentamientos humanos piden a la Comisión Nacional del Agua o al municipio que no olviden tomar en cuenta dicho afluente pues en caso de registrarse fuertes lluvias pudiera llegar a desbordarse por la gran cantidad de obstáculos acuáticos que ahí existen.

La apatía mostrada por quienes tienen la obligación de intervenir, ha generado un clima de inconformidad y preocupación entre familias que viven sobre todo en la Olmo pues es terreno bajo mientras que la Arboledas es alto.

Pese a los reiterados llamados de quienes podrían resultar afectados por algún desborde, hasta el momento estos no han obtenido respuesta positiva alguna.

Dicen que han escuchado que en otros tramos de drenes y canales se ha emprendido una campaña de desazolve pero hasta aquí inexplicablemente no ha llegado y no deben olvidar las autoridades que aún no termina la temporada de huracanes y que todavía podrían presentarse en el municipio fuertes precipitaciones pluviales o alguna tormenta tropical.