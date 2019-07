Urge CNDH a cancillería atender a connacionales

Ciudad de México.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró que las "redadas" que pretende realizar Estados Unidos criminalizan a los migrantes, y llamó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a fortalecer las labores de atención a los connacionales en ese país.

El organismo nacional pidió a la cancillería estar pendiente, en caso de que se realicen actos que constituyan violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes, durante la ejecución de las órdenes de deportación.

En particular, pidió que se fortalezcan las labores de atención a los connacionales con énfasis en la asistencia y protección consular a mujeres embarazadas, niños y adolescentes, así como a personas mayores, con discapacidad y en situación de vulnerabilidad.

El organismo lamentó que el gobierno estadounidense haya señalado que a partir del 14 de julio de 2019 pretenda iniciar "redadas", con la finalidad de detener a personas migrantes que cuenten con una orden de deportación.

El documento enumeró cinco puntos en los que consideró que las "redadas", detenciones y deportaciones ponen en riesgo la situación en la que se encuentran los migrantes, ya que conllevan a su estigmatización.

Esta política "los criminaliza y los pone en una situación de mayor vulnerabilidad, causándoles zozobra e incertidumbre en su actuar cotidiano", destacó.

Explicó que el anuncio constante de las "redadas" por parte de funcionarios estadounidenses contribuye a un clima de temor y fomenta discursos de odio en contra de ellos, al señalarlos como delincuentes.

"Ocasionando actos de discriminación y xenofobia, siendo que la gran mayoría son personas que únicamente buscan una mejor oportunidad de vida para ellos y sus familias, que llevan más de una década establecidas en ese país y muchos de ellos con hijos de nacionalidad estadunidense", añadió.

Asimismo, puso a disposición de los connacionales en Estados Unidos y sus familias el Micrositio "El plan es tener un plan", en la dirección: http://migrantes.cndh.org.mx/USA/informate/Redadas.html.

Abundó que en ese sitio se ofrece asesoría sobre cómo poder actuar ante una detención por autoridades estadounidenses, los medios de defensa existentes, así como las instituciones que brindarán asesoría y representación jurídica.

"De manera particular, para el caso de redadas, es importante saber que éstas pueden ocurrir en el trabajo, en la calle o en cualquier otro lugar, si esto pasa es importante recordar que se tiene derecho a guardar silencio y no declarar nada hasta no estar con un abogado, tampoco declarar falsamente, no portar documentos falsos ya que eso implicaría un delito y la deportación inmediata".

Expuso que en el micrositio, se podrá imprimir la "Right Card", una tarjeta que contiene información sobre cómo ejercer el derecho a guardar silencio ante una posible detención y solicitar la asistencia legal.

En ese contexto, la CNDH agregó que mantendrá coordinación con los Organismos Públicos Defensores de los Derechos Humanos de las entidades federativas del norte del país para supervisar que se respeten las garantías de las personas que sean repatriadas.