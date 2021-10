Urge camino del ´todo nuevo´

Arriba a las instalaciones del periódico "EL MAÑANA" a bordo de una camioneta Renault de la cual desciende rápido, solo acompañado de su coordinadora de Medios, Karla de la Garza, ingresa al vestíbulo del diario y extiende su mano para saludar al reportero y de inmediato suelta sus primeras palabras: "Vengo solo sin séquito de asistentes ni guardias o escoltas, eso no lo uso, no va conmigo", afirma y luego de reojo mira el busto de Don Heriberto Deándar Amador (QEPD) y confiesa sentirse "en casa" entre amigos.

Necesitamos que se construya en Tamaulipas un camino del todo nuevo, eso es lo que necesitamos, un nuevo camino y nueva ruta que nos haga salir de los días aciagos que hoy vivimos´´. Héctor Garza, Aspirante de Morena

Arriba a las instalaciones del periódico "EL MAÑANA" a bordo de una camioneta Renault de la cual desciende rápido, solo acompañado de su coordinadora de Medios, Karla de la Garza, ingresa al vestíbulo del diario y extiende su mano para saludar al reportero y de inmediato suelta sus primeras palabras: "Vengo solo sin séquito de asistentes ni guardias o escoltas, eso no lo uso, no va conmigo", afirma y luego de reojo mira el busto de Don Heriberto Deándar Amador (QEPD) y confiesa sentirse "en casa" entre amigos.

Camino a la sala de sesiones, en donde comparte en entrevista exclusiva con esta casa editora, va en silencio como meditando y alineando sus pensamientos, antes de iniciar evoca algunos recuerdos, recuerda a Don Beto y a Don Orlando Deándar, de quienes refiere siempre haber recibido atenciones y apertura en sus trincheras políticas y como servidor público.

Luce pantalón y camisa de lino ligero y en sus muñecas adornan varias pulseras religiosas o amuletos que suelen usar quienes se perciben como blanco de "altas y bajas pasiones" como advierte. "No soy monedita de oro, no agrado a varios", revela.

NIÑEZ MODESTA FORJA AL POLÍTICO

Héctor Garza refiere haber nacido en una familia modesta, cuyos padres le enseñaron los valores del respeto, trabajo y compromiso de valorar lo que se dispone y compartir sin afanes de poseer por ambición.

-Recuerdo que en una navidad pedimos mis dos hermanos y yo una bicicleta a "Santo Clos" y pues solo nos llegó una sola bicicleta y la compartimos una vuelta cada quien con orden y aprendiendo que solo se puede tener todo en la vida con esfuerzo.

Un episodio vivido en su juventud lo define como trascendental y que fue la causa decisiva para iniciarlo en la política.

-Tenía yo 17 años era dirigente estudiantil en la Escuela Preparatoria "José de Escandón" y corría el año de 1976, se anunciaba que nuestra escuela dejaba de ser por cooperación pública para privatizarse y claro no estábamos a favor, iba a ser perjudicial para muchos jóvenes que no podrían pagar, yo entre ellos. Entonces enterados de que vendría el candidato del PRI a la presidencia de México, José López Portillo por la región, me dispuse a solicitar su intervención y apoyo.

Me fui a la Carretera a Río Bravo a la altura del ejido Lucio Blanco con una bandera mexicana, me coloque a mitad de la carretera a esperar el paso del convoy del candidato que venía de Rio Bravo, cuando llegaron los de la avanzada me quería quitar del camino y no me deje, pedí hablar con López Portillo.

Enterado del bloqueo, el candidato del PRI a la presidencia ordenó dejarme subir a su autobús para dialogar y atemperar el conflicto: "¿Así que usted es quien no nos deja pasar? - me dijo cuando subí al camión- y le conté lo que pasaba, nuestro temor de nuestra escuela al privatizar sus servicios y me prometió que intervendría y no lo permitiría.

Unos días después llamaron por teléfono a nuestra casa familiar y mi mamá respondió era Gustavo Carvajal Moreno, secretario particular de López Portillo que deseaba hablar conmigo y transmitirme una invitación para acompañarlos al resto de la gira de proselitismo por Tamaulipas.

El plan inicial era ir hasta Nuevo Laredo, pero luego López Portillo pidió que lo siguiera por el resto de la entidad, un día en Mante cuando desde el templete donde él se dirigiría a la gente, me paré yo unos minutos antes, observé miles de personas reunidas, la masa de personas y el colorido campañesco, todo eso me atrapó, me quedé como hipnotizado por instantes solo mirando y fue cuando me dije "esto es lo mío" y así comenzó todo para mí.

POLÍTICA DIFÍCIL

Garza González refiere que a partir de entonces la fortuna lo ha seguido, iniciando una dilatada trayectoria en el servicio público, pasando por el extinto CREA, ISSSTE, oficial mayor en la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Educación y ahora en la Secretaría de Economía.

-He ejercido con honestidad cada una de mis encomiendas con honestidad y responsabilidad, en la Secretaría de Educación tuve la responsabilidad de administrar a los estados del país un presupuesto aproximado a los 700 mil millones de pesos y jamás he tenido observaciones ni reclamos, he sido como tamaulipeco el único que ha tenido esa responsabilidad.

Fui regidor del Cabildo en la administración municipal 2002-2004 y creo que ahí forjé más mi trabajo y labor al servicio de los tamaulipecos, a lo largo de mi vida ha aprendido que, si no vivo para servir, no sirvo para vivir.

Realizamos una labor de compromiso, fui el único que donó su sueldo para múltiples gestiones por la educación, salud y obras de impacto social.

LLEGADA A MORENA

En 2016 Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tenía casi organizada su participación política (iniciaba el partido a nivel nacional).

"Un día en una sesión del Congreso Nacional de Morena, de la cual yo era congresista constituyente, le presentan al partido y al licenciado Andrés Manuel López Obrador una terna de tres candidatos, en donde yo no estaba.

López Obrador preguntó "¿Héctor Garza en dónde está? - y nadie respondió- entonces como presidente del Comité Nacional de Morena propuso que fuera yo incluido y nos fuimos a tres rondas de votaciones para elegir al candidato y yo salí electo, siendo el más votado, cuando inicialmente ni siquiera estaba considerado.

Admite haber enfrentado una "grilla" y bloqueo de adversarios, pero al final salió adelante, obtuvimos en aquella elección como candidato de Morena a la gubernatura, 30 mil votos, quizás para algunos no sean muchos, pero perdimos muchos, al menos 100 mil votos nos desaparecieron, en casillas en donde nuestros representantes votaron, no aparecieron ni sus votos y aprendimos mucho de aquel proceso electoral.

Hoy vemos como Tamaulipas vive días aciagos, los políticos han fallado, tan le han fallado a los tamaulipecos que dos ex gobernadores están en prisión, uno más exiliado en Nuevo León y la confrontación política y la omisión de responsabilidad del actual es latente y daña a todos.

Yo deseo y seré gobernador de Tamaulipas, no seré el jefe de una pandilla, conmigo gobernarán los tamaulipecos, ellos guiarán mi esfuerzo y trabajo y juntos habremos de gobernar, se acabó la corrupción.

AUSENCIA EN FOTOS

En ciernes el inicio del proceso electoral Tamaulipas rumbo al 2022. Héctor Garza ataja los rumores y versiones de su ausencia en las fotos que en las redes sociales se difunden, en donde aparecen aspirantes a la candidatura de Morena y en donde él está ausente.

-Tengo buena relación con todos, ellos se reúnen entre semana y pues yo ando trabajando, sonríe y añade que hay buena relación, claro está ejerce su derecho de con quien tomarse fotos.

No pago encuestas, pero me excluyen en todas, sin saber que soy quien está arriba y vamos a ganar, no tengo nada que esconder, no traigo séquitos de ayudantes ni hago viajes, me han buscado, auditado e investigado y no encuentran nada, porque no hay nada que ocultar.

MAKI ORTIZ, LEJANA A MORENA

Por ahí me comentan en los encuentros de diálogo que tenemos con los tamaulipecos que el que más conoce nuestro estado y los 43 municipios soy yo.

Decía que hemos enfrentado obstáculos en nuestro trabajo y los adversarios están ocupados en nosotros, hay espacios para todos y construir, necesitamos que se construya en Tamaulipas un camino del todo nuevo, eso es lo que necesitamos, un nuevo camino y nueva ruta que nos haga salir de los días aciagos que hoy vivimos-.

Respecto a sus contrincantes apunta sobre Maki Ortiz que hoy después de 5 años como alcaldesa de Reynosa por el Partido Acción Nacional (PAN) recorre la entidad anhelando ser la abanderada de Morena a la gubernatura.

¿Morena postula como principios: ¿No Mentir, No Robar y No Traicionar, Maki cumple dichos preceptos? - es cuestionado- y admite que no puede juzgar a título personal si cumple o ha incurrido en alguna ilegalidad que pudiera comprometer sus aspiraciones.

-Me comentó y lo supe por la exdiputada local Edna Rivera (de Morena en el Congreso Estatal) que la pasada Legislatura no aprobó sus cuentas públicas de Reynosa, es decir existe un rezago en la rendición de cuentas que deberá aclararse y solventar.

y aún más, la propia Maki Ortiz en el acto de toma de protesta del alcalde de Matamoros, Mario López me confesó: "Oye tú crees, me han iniciado al menos 16 demandas por corrupción, puedes creerlo".

-He sabido de estudios socio políticos que algunos llaman encuestas, nosotros llamamos perfiles y ella (Maki Ortiz) no luce en Morena está más bien posicionada en el PAN, en donde aparece en los 4 liderazgos de ese partido.

Yo no la veo como una competencia, no es militante de Morena, no la veo como competidora, no refleja liderazgo dentro de Morena-

UN NUEVO CAMINO

Héctor Garza González define su participación política y la sostiene en un animado compromiso de servir a Tamaulipas, sentencia que nunca encontrarán propiedades ni cuentas bancarias ocultas a su nombre.

No vengo a ser jefe de una pandilla, quiero poner todo mi compromiso, trabajo y ganas de servir, cuento con un equipo que me acompañara en este proyecto por Tamaulipas, pero sin duda alguna el mayor respaldo emanará del pueblo, ellos son los que gobernarán con nosotros, los tamaulipecos mandan y ellos dispondrán en el nuevo camino todo que reclama nuestro estado.

Se manda obedeciendo, y es un compromiso, voy a ser el próximo gobernador de Tamaulipas y tendrán un amigo, más que un servidor.

¿Hace rato nos platicó de su carta de niño a Santa Clós una bicicleta, hoy que le pedirá? Y responde de inmediato- salud, creo que tenerla es lo más importante-.

"Salud y la candidatura- revira el reportero- y suelta una profunda carcajada, eso ya vendrá por añadidura.

"Muchas gracias por recibirme, por el espacio y permitirme saludar y decirles a los ciudadanos que tengan fe, que sí se puede cambiar esto, que juntos merecemos un camino nuevo para Tamaulipas y yo estoy dispuesto a cumplir, me gusta cumplir-, concluyó.