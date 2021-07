Urge ayuda a discapacitados

Por desgracia, en Camargo, muchas personas no respetan los cajones de estacionamiento, creados para las personas que tienen una discapacidad, y no hay quien sancione a los infractores.

Es elevado el número de personas que en Camargo, tienen algún tipo de discapacidad, ya sea por nacimiento, la edad o accidente, pero por igual, todos necesitan además de la comprensión del gobierno, la ayuda que la ley les ofrece, con el respecto y la creación de áreas específicas, que les permitan un mejor desplazamiento.

Lamentablemente, no todos los ciudadanos son solidarios ni respetan las pocas áreas destinadas para los discapacitados, y eso complica aún más el desplazamiento de las personas afectadas.

Ante tanta insensibilidad de muchos pobladores, Osbel Falcón, una de tantas personas con discapacidad que existen en Camargo, hizo un llamado a las autoridades para que adopten las acciones necesarias que permitan el respeto a los espacios asignados a ese sector.

Incluso, dijo que pedirán no sólo que se sancione a los infractores, sino que además, se adecúen otros existentes y que se establezcan nuevos cajones de estacionamiento o rampas para ascenso o descenso.

Osbel Falcón, quien labora en la Oficina Fiscal del Estado, mencionó que para no ir muy lejos, en los escasos cajones que se tienen asignados para los discapacitados en la plaza principal y el primero cuadro de la ciudad, es común observar que personas que gozan de cabal salud, es decir que no tienen ningún tipo de inhabilitación, indebidamente utilizan las áreas creadas para los incapacitados, y no hay ningún autoridad que los infraccione o les llame la atención.

Por otra parte, en las banquetas o accesos a las instituciones bancarias de la ciudad, como son “Banorte” y “Santander”, no existen rampas adecuadas, cuando el acceso a los discapacitados debería tener hasta tubería para el mejor desplazamiento de quienes padecen alguna incapacidad, indicó la fuente.

Dijo que un grupo de personas que viven y padecen esa situación, solicitarán a los integrantes del Cabildo, que durante su próxima reunión, aborden ese tema, a fin de que se aprueben las medidas necesarias para concientizar a la ciudadanía, de la importancia que representa, respetar los espacios destinados para las personas con discapacidad.

También se les pedirá a los integrantes del Cabildo, su apoyo para que se instalen nuevas áreas para las personas con incapacidad y que se mejoren las existentes, en los casos en que no estén bien acondicionadas.

También en las escuelas



Por otra parte, Osbel Falcón, agregó que también buscarán que el tránsito en las escuelas, sea guiado por personas que tengan experiencia en ese rubro, como algunos exagentes de Tránsito local, que fueron despedidos.

“Ellos, - los ex agentes de seguridad vial, - tienen experiencia, y pueden ser muy útiles para ayudar a que se respeten los espacios destinados para las personas discapacitadas, y también para orientar el tráfico en las escuelas ,para que eviten que los padres de familia se estacionen en doble fila, y afecten al resto de los automovilistas”, externó Osbel Falcón.

Y en los casos que algún ciudadano, no respeten los espacios para las personas inhabilitadas, las personas contratadas para hacer valer el reglamento, sancionen con una multa a los infractores.

Finalmente, el entrevistado, dijo que esperan que los regidores los apoyen en esa propuesta, que harán un grupo de discapacitados, que diariamente tienen que lidiar con personas que respetan sus pocos espacios que tienen asignados, y de paso, esperan que se contrate personal capacitado para que vigilen que se respete la ley en materia vial.

SOLICITAN. Los discapacitados, pedirán al Cabildo, que se contraten exagentes de Tránsito para que vigilen que se respeten los espacios destinados a ese sector.

INCREMENTO. Las personas que sufren de alguna discapacidad, afirman que requieren de nuevas rampa, y el reacondicionamiento de algunas ya existentes.