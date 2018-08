Urge atender el ecosistema. Sobrepasa contaminación los límites en playas

Río Bravo, Tam.- Preocupado por la contaminación que ya está sobrepasando los límites en las playas de México en especial en las de Tamaulipas, el licenciado Jesús Elías Ibarra, presidente de Conibio Global AC., implementará campañas para proteger el ecosistema, ya que es algo a lo que debemos ponerle atención de inmediato.

Al respecto comentó:

"Es triste la situación de nuestros océanos: contaminados, explotados y menospreciados, pensamos que por ser muy grande no le causamos daño, pero estamos en un error, Tamaulipas es un estado muy privilegiado por todos los ecosistemas que tiene y no se diga nuestra costa con miles de especies marinas", expresó.

Así mismo afirmó:

"Lamentablemente somos muy pocas personas comprometidas en liderar y crear acciones para ayudar al ecosistema marino en Tamaulipas, tal vez somos pocos por la falta de recursos, apoyo, el problema de inseguridad, pero aun así somos contadas con una mano y sobran dedos", dijo.

Y añadió:

"Me deprime porque he sido testigo al observar la muerte de miles de especies marinas, miles de tiburones, decenas de delfines, tortugas, aves y recordemos el año pasado una ballena, todo esto en nuestra costa, ¿y quién se preocupó por ayudarlos? Nadie, es tan limitado el recurso que ni siquiera las instituciones responsables pueden hacer algo para ayudarlos, solo brindar apoyo a proyectos etiquetados como tortugas u otras 5 especies más, pero tenemos cientos de especies que también requieren nuestro pronta ayuda. Ya estoy harto de observar esta situación, desde la semana pasada estoy tocando puertas para buscar apoyos en materiales y económicos para la fundación Conibio Global A.C. donde soy el fundador y presidente con el objetivo triplicar los esfuerzos en temas de conservación de especies marinas, me conozco y muchos de ustedes me conocen, soy una persona que no cree en los limites y haré hasta lo imposible por lograrlos, quiero crear el primer Centro de Rehabilitación de Fauna Marina en Tamaulipas con capacidad de brindar apoyo a tortugas, delfines y cientos de especies más, tengo más probabilidad financiera de hacerlo en mi ciudad Río Bravo a una hora de la playa más cercana, es un proyecto ambicioso pero no imposible, tengo el apoyo, oraciones y la fe de muchos de ustedes, con eso y la voluntad de Dios es suficiente", explicó.

Conibio Global A.C., está por iniciar los trámites, permisos y convenios con las instituciones gubernamentales, esperando y se unan, ya que se requiere urgentemente para salvar a especies que estamos perdiendo, aun aquellas que están en peligro de extinción. Cada día son más las especies que requieren una atención por ingesta de plásticos, enredados en mallas de pesca, entre otros. Así también el equipo de Conibio, tiene una gran tarea, ya este próximo viernes colocará la biobarda en el canal Anzaldúa y después harán todo lo necesario para proteger los océanos, en caso de que le nieguen los permisos tomará otras medidas.