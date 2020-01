Urge AMLO ir al fondo en caso García Luna

NOTICIAS RELACIONADAS Negocia Genaro García Luna con EU para evitar juicio

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por que en el proceso por narcotráfico al ex Secretario de Seguridad, Genaro García Luna, en Estados Unidos, se vaya al fondo del caso y se aclare la responsabilidad de otros funcionarios de ese país y de México.

"A fondo en este caso, sería de gran utilidad el avanzar en este caso. Tiene la misma trascendencia o posiblemente más que el caso de Odebrecht, que estamos hablando de asuntos de seguridad, de violencia, en el que han perdido la vida muchas gentes.

Es un caso que amerita ir al fondo", respondió al ser cuestionado sobre el tema en su conferencia mañanera.

García Luna, está en negociaciones con fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos para llegar a un acuerdo judicial en torno a la acusación criminal que enfrenta por narcotráfico. En opinión del Mandatario, el caso García Luna podría servir para aclarar la posible colusión con el crimen organizado de otros funcionarios, tanto de México como de Estados Unidos, el combate a las drogas y el tráfico de armas.

"Es una oportunidad para aclarar muchas cosas. Ojalá y se conozca toda la verdad y se señale a todos los involucrados, tanto del Gobierno de Estados Unidos como del Gobierno de México, porque hubieron operativos que se hicieron de manera conjunta, acuérdense del 'Rápido y Furioso', no nada más tiene que ver con los funcionarios del Gobierno de México", expuso.

"Ayudaría mucho a transparentar todo lo que tiene que ver con el combate a las drogas, con el tráfico de armas, con la delincuencia que afecta tanto en Estados Unidos como en nuestro País".

López Obrador dijo que su ánimo de que se indague a fondo no es de venganza ni persecución, sino de no ser cómplices con los delincuentes. "Nosotros no perseguimos a nadie, ya lo hemos dejado de manifiesto, no es mi fuerte la venganza, pero también no somos cómplices, no somos tapadera de nadie y es tiempo de que en estos asuntos se conozca toda la verdad, cómo han actuado las corporaciones extranjeras en nuestro País, cuáles son los acuerdos, qué arreglos, si existen protegidos y, como en este caso, si estaban o no involucrados otros altos funcionarios", expresó.

"Nada de quedarse a medias, no a las medias tintas, justicia, nada de simulación, nada de sólo obtener información para seguir administrando el grave problema del tráfico de drogas, decir todo, hablar con libertad, esto va a ayudar mucho a los dos países".