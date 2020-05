Urge AMLO a no relajar disciplina

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los casos de Covid-19 en la zona del Valle de México (Ciudad de México y Estado de México), de acuerdo a las proyecciones de los especialistas está por debajo de un escenario de desbordamiento y se calcula que en periodo más crítico habrá unas mil 800 personas en terapia intensiva.

De guardia en sus oficinas de Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo mando un video mensaje donde dio a conocer las estimaciones para las cinco zonas más críticas: Valle de México, Quintana Roo, Baja California, Tabasco y Sinaloa que –dijo– concentran casi el 65% de todos los contagios del país.

"De acuerdo con los técnicos vamos ya a bajar pronto, esta es la proyección para el Valle de México, Estado de México, la zona conurbada y la Ciudad de México y ya estamos por llegar a la cumbre, esto que está aquí es lo óptimo, lo mejor de lo mejor, esta es la media y esta es la peor y vamos un poquito arriba de lo óptimo, debajo de la media lo cual significa que es probable si seguimos como vamos, que vamos a tener solo hospitalizados en el terapia intensiva a solo mil 800 enfermos", afirmó.

Al enviar un abrazo y su solidaridad a los enfermos el mandatario dijo esa cantidad de enfermos graves es relativamente menor a una situación de desbordamientos. "Para este caso tenemos todas las camas, todos los ventiladores, los médicos, los especialistas, los enfermeras, los héroes y las heroínas que trabajan todo el día y la noche para salvar vidas". En el caso de Villahermosa, Tabasco, dijo que semana que viene llegará a la parte más crítica de os contagios, pero va a empezar el descenso; en Cancún, Quintana Roo igual, "el 1 de mayo ya está abajo e incluso debajo de la proyección más conveniente y favorables de las proyecciones".

COORDINACIÓN ESTRECHA

El presidente López Obrador dijo que habló con el gobernador de Tabasco, Quintana Roo, Baja California, Sinaloa, con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y con el Gobernador del Estado de México, para tener una coordinación muy estrecha. El titular del Ejecutivo pidió a toda la población a que en esta que es la etapa más críticas de la pandemia no se relajen medidas sanitarias.

"Ya falta poco, vamos a seguir así, no relajemos la disciplina para que podamos decir ya adiós a esta pandemia, iba a utilizar una mala palabra pero no lo haré, decirle ya, váyase, que ya no esté rondando este virus en nuestro país y que si se quiere quedar, que ya no tenga ningún efecto para nuestra salud", pidió el mandatario.