Urge ACNUR más recursos para atender a migrantes

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, consideró que el Gobierno de México debe destinar más recursos para atender a solicitantes de asilo.

En conferencia de prensa, al término de su gira por la frontera sur, advirtió que la situación actual que vive el País por el flujo migratorio es más complejo que hace dos años en su primera visita.

Dijo que las peticiones han aumentado exponencialmente, pero no así los recursos para atender a los solicitantes de protección internacional.

"La Comar necesita de más recursos y de más espacio para trabajar porque el desafío aumenta, las solicitudes de asilo este año son mucho más que el año pasado", expresó.

Aseveró que sólo de esta manera la institución podrá atender de manera más eficiente a los extranjeros y reducir el tiempo de espera para una resolución.

Ello, indicó, ayudaría a aliviar la presión que existe particularmente en la frontera sur, donde se registra el mayor número de solicitantes, y reubicarlos a otras zonas del País.

Sobre la situación de los africanos, quienes hoy protestaron tras un evento para pedir su intervención y se abalanzaron sobre la camioneta en la que viajaba, el Alto Comisionado comentó que la ACNUR no podría intervenir en tanto no sean refugiados, por lo que le correspondería a la Comar atenderlos.

"Si son refugiados hay un sistema de apoyo para estas personas, si no son es un poco complicado, no son responsabilidad del ACNUR si no son refugiados, el Gobierno tiene que decir qué hacer con estas personas", externó.

De acuerdo a Grandi, muy pocos migrantes procedentes de los países de África han pedido asilo al Gobierno mexicano.

El funcionario participó hoy en la inauguración de un centro de registro de la Comar, se reunió con el Edil de Tapachula y acudió a un albergue, donde escuchó diversos testimonios de los migrantes.

"Las historias son terribles, historias de violencia, de extorsión, de crimen, de violencia contra las mujeres, algunos grupos como la comunidad LGBT, son historias que hacen muy mal, han agradecido a México para brindar protección, de esta protección estas personas necesitan mucho y urgentemente", señaló.