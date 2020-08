Urge a Evelyn trasplante óseo

Una angustiada madre de familia lanzó ayer un urgente llamado de auxilio a la población para ver la posibilidad de que la apoyen para cubrir la operación de su hija Evelyn Abril, de nueve años de edad, que requiere de un trasplante de médula ósea.

Valeria Alonso, residente de la colonia Hacienda Las Fuentes Dos, madre de la menor, fue entrevistada sobre el particular a las afueras de una biblioteca que planeaba inaugurar el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador a quien esperaba solicitarle la ayuda para su hija, pero finalmente no pudo ser posible porque no acudió al evento que presidiría ayer viernes en la colonia Antonio J. Bermúdez.

Expuso que Evelyn Abril lleva ya una semana internada en el Hospital Materno Infantil de Reynosa pero espera trasladarla a Monterrey, Nuevo León tan luego y logre reunir el dinero que le cobrarán por los estudios médicos iniciales.

"Mí niña fue diagnosticada el pasado mes de mayo con leucemia mieloide aguda, presenta síntomas como fiebre, moretones, granos en la lengua y puntitos rojos en la piel. Ahora necesita la cirugía en cuestión y si no se le practica podría fallecer y no queremos que eso suceda por eso estamos pidiendo la cooperación de la ciudadanía en general para poder lograr lo que nos hemos propuesto", señaló preocupada.

VENDIERON TODO

Obligada por las circunstancias, asegura que tuvo que vender desde un carro que tenía, los aparatos eléctricos y electro domésticos que tenía en su casa como son televisores, lavadora y otras cosas más para poder sacar para los pagos del traslado y hospedaje en la capital neolonesa.

Quienes se interesen en brindar ayuda, pueden comunicarse a los teléfonos celulares 899209-19-39 y al 899182-13-15 y ya nosotros iremos a donde nos indiquen para recoger la aportación, puntualizó.