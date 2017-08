UN SULTÁN REYNOSENSE

Marcelo Martínez, el zurdo de oro de aquella inolvidable camada de la Treviño Kelly que representó a México en el Mundial de Williamsport 2009 con un valioso tercer lugar, debutó profesionalmente en la Liga Mexicana de Beisbol cumpliendo otro de sus sueños. Los Sultanes de Monterrey le han dado la confianza al pitcher reynosense, quién el pasado 16 de julio subió a la loma en contra de los Guerreros de Oaxaca portando el número 30. Marcelo ingresó en la octava entrada. Fueron solamente tres outs pero demostró que está listo para lo que venga.

“Me tocó tirar contra los Guerreros, fueron dos elevados al jardín izquierdo, un doble, un error, una base y terminé con una rola al shor, así saqué la entrada”, relata vía telefónica con pocas palabras pero con mucha emoción, “Trabajo, dedicación, siempre estar listo y disponible para salir a tirar, eso algo que siempre tengo en la mente”, comenta antes de la siguiente pregunta.

Han pasado 8 años de aquella aventura en Williamsport, Pensilvania. Marcelo estuvo alejando de los reflectores pero siempre preparándose para el gran momento que por fin le llegó.

“Después de lo de Williamsport, yo seguí jugando beisbol, más que nada asistía a torneos en McAllen, en el Valle de Texas, fueron pasando los años y a los 16 años firmé con los Sultanes, me mandaron a la academia y estuve dos años, luego me mandaron a la Liga Norte, Liga Invernal y ahorita gracias a Dios me tocó estar ya en Liga Mexicana”, explica el beisbolista, quien en todo momento ha sido paciente.

El objetivo de Marcelo Martínez es convertirse pronto en abridor estelar y llegar a las Grandes Ligas, pero entiende que hay procesos.

“Ahorita como están las cosas estoy de relevo más que nada, ¿quién no quiere jugar en Liga Mexicana?, pero también hay otros sueños más adelante que ojalá que se puedan lograr, primero establecerme en mi equipo, y ojalá que Dios me permita jugar en Grandes Ligas”, dice, muy convencido de lo que quiere.

Su carrera como pelotero profesional apenas comienza, es decir, apenas le está cayendo el veinte.

“Uno no se lo espera así tan pronto firmar autógrafos, es una sensación muy bonita, uno cuando era chiquito eso pedía y ahora te toca estar como jugador, es una sensación increíble”, explica.

Haber salido de la Liga Treviño Kelly no deja de ser un orgullo para el zurdo reynosense que dejó muchos recuerdos en ese pequeño parque de la Colonia Doctores.

“La Treviño Kelly es una liga de gran nivel, me dejó muchos momentos muy felices, uno se acuerda de todos esos momentos que pasé de niño, no se olvidan”.

Sus cualidades ahí están, la perseverancia también, pero el apoyo de su familia ha sido fundamental para salir adelante en esta gran profesión.

“Con el favor de Dios siempre he tenido el apoyo de mis papás, ellos han estado en los momentos difíciles, en los buenos y en los malos”, afirma.

Los Sultanes de Monterrey han tenido una gran campaña y van que vuelan para los playoffs así que se vienen semanas muy intensas para Marcelo.

“Vamos muy bien, esperemos subir en el standing y terminar mejor, ya nos estamos reforzando y esperemos que ayuden mucho al equipo para estar listos en los playoffs”, finaliza el joven pelotero que el próximo 10 de agosto cumplirá 21 años.

