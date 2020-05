Unos si, ...otros no

Río Bravo, Tam.- Autoridades sanitarias específicamente de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), explicaron por que las grandes cadenas comerciales no son delimitadas a no ofertar o vender productos y artículos no esenciales.

En ese sentido ante la inconformidad de innumerables comerciantes desde pequeños hasta medianos, fue entrevistado por este medio informativo, el ingeniero Cosme García de León, coordinador de Coepris de la Jurisdicción Sanitaria número X, quien afirmó que el factor determinante en esos casos es el giro con el que este registrado el negocio.

"Precisamente estamos entregando oficios a ese tipo de cadenas comerciales, sobre lo que si se pueden realizar la venta dependiendo el giro, pero se les recomienda que artículos no esenciales lo vendan en línea o de tal manera que no sea directo, para que no se corra el riesgo de generar aglomeraciones, que se dediquen a vender productos que son necesarios e indispensables".

Definitivamente la diferencia es el giro, las tiendas de autoservicio abarcan todo, depende el giro que se tenga dado de alta ante la Coepris o la Secretaria de Hacienda, es donde entran diferentes modalidades..."pero repito se les esta pidiendo a todos los negocios que no realicen lo que son la venta de artículos no esenciales".

Cosme García de León, coordinador de la Coepris.