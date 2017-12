Unos los regalan, otros lo$ venden

Luego de que se diera a conocer a través de las paginas de este medio de comunicación el proceso que se lleva a cabo para la adquisición de un tinaco por medio del programa de Bienestar Social cuyo costo oscila entre los 800 y 900 pesos, y que en el Instituto Tamaulipeco para la Vivienda y Urbanismo (Itavu) es gratis surgió la polémica del por que siendo dependencias de gobierno unos los están regalando y otros vendiendo.

En su momento el delegado de Bienestar Social informó sobre el mecanismo que se debe llevar para que una persona pueda acceder a este beneficio siempre y cuando realizando el pago correspondiente con descuento.

Entre tanto en el Itavu a cargo del ingeniero Enrique Alcorta Adame son gratis es decir que no tienen un costo alguno, no obstante no ha explicado el proceso que se tiene que llevar a cabo en virtud de que a unos les dicen que es a través de los comités o del responsable de la colonia, a otros que deben acudir a las instalaciones de la dependencia para realizar la petición correspondiente.