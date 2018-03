Unos a la playa, otros a cuidar futuro hermanito

Las vacaciones representan guardar los libros, jugar, divertirse, salir de la ciudad, aunque no para todos es la misma historia.

Cinco estudiantes de secundaria revelaron a El Mañana lo que harán en estas vacaciones que hoy empiezan.

“Bueno fuera que yo ahorrara, mis papás me pagan todo, iré a la Isla del Padre con toda la familia y mis hermanos”, dijo Ervin Guerra, estudiante de secundaria.

“Yo voy a ir a la playa para celebrar mi cumpleaños, voy a la de Matamoros, en un hotel, es más que nada para festejar mi cumpleaños, el viaje es un regalo, ya he ido otras veces pero no he ido en mucho tiempo, es para tener recuerdo de esa playa”, expresó Jorge Luis Treviño González, otro alumno.

“Sï ahorre para comprar algo a mis hermanos, y comprar regalos a mi padres, yo voy a salir de vacaciones a Monterrey a visitar a mi hermano, voy con mi familia”, comentó Gabriel Montelongo de la Fuente.

“Yo me voy a quedar aquí con mis papás, con mis abuelos, casi todas las vacaciones vamos a convivir con la familia, nosotros salimos hasta las vacaciones largas”, dijo Ricardo Maldonado.

“Me quedaré en mi casa porque mi mamá está embarazada y si viaja a otras partes puede que corra el riesgo, me juntaré con mis amigos, iremos al cine y me quedare en mi casa”, expresó Nadia Quesada.

Fiesta en la playa. Jorge Luis Treviño González se va a Matamoros.

A cuidar a mamá. Nadia Quesada, sólo al cine con amigos.