Unos la defienden, otros la señalan

Un ex compañero de trabajo de la actriz Lea Michele la defendió ante los señalamientos de otros ex compañeros que dicen que sufrieron discriminación y maltrato por parte de la famosa.

La fuente, que decidió mantenerse anónima, dijo a Us Weekly que la también cantante nunca discriminó a nadie, ya que su trato con todos era el mismo.

"Aunque estaba completamente obsesionada consigo misma, no los discriminó", comentó el informante.

A LA DEFENSIVA

"Las cosas se ven a través de una lente, y viene de un lugar muy protector donde obviamente ella ha estado a la defensiva. Es apasionada, y tiene una personalidad que es más agresiva (en lugares) donde la mayoría de las personas actuarían débiles o vulnerables o pedirían simpatía, y Lea no hace eso".

La fuente comentó que la celebridad es transparente con sus emociones, y señaló que las productoras generalmente buscan a personas con la personalidad de ella para que generen drama en escena.

"Sabes dónde estás parado, en su mayor parte, con ella.

En televisión, contratan personalidades realmente fuertes porque crean drama. No esperas que no sean dramáticos fuera del set y en sus propias vidas", expuso.

LAS HISTORIAS

Muchas de las historias compartidas por otras celebridades se derivan del tiempo en que Michele interpretó a Rachel Berry en Glee, del 2009 al 2015, comenzando por la actriz Samantha Ware, quien encarnó a Jane Hayward en la sexta temporada del show.

Ware encaró a Michele luego de que ésta hiciera un homenaje al fallecido George Floyd y pidiera apoyo a la comunidad negra, ya que alegó que nunca recibió un buen trato de su parte.

"¡¿Recuerdas cuando hiciste de mi primera aparición en televisión un infierno?! Porque yo nunca lo olvidaré. ¡Creo que les dijiste a todos que si tuvieras la oportunidad te cagarías en mi peluca! Entre otras microagresiones traumáticas que me hicieron cuestionar (hacer) una carrera en Hollywood", escribió en redes sociales.

SE DISCULPÓ

Artistas como Amber Riley y Heather Morris también hablaron en contra de Michele por su actitud negativa en el set hacia estrellas invitadas al show; Michele se disculpó por su comportamiento, y dijo que nunca ha juzgado a las personas por su origen o color de piel.

Aunque no todas las coestrellas de la intérprete de "On My Way" han dicho cosas negativas sobre ella, ya que el actor Dean Geyer, quien encarnó a Brody Weston en Glee, comentó que ella siempre fue profesional y acogedora con él; a sus comentarios le siguieron los del actor Iqbal Thebal y la productora Marti Noxon, quienes también la defendieron.